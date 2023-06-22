ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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رسمياً 6 أيام عطلة عيد الاضحى للقطاع الخاص في مصر 2023

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس عن موعد إجازة عيد الأضحى  و30 يونيو 2023 للقطاع الخاص، حيث أوضحت أن إجازة عيد الأضحى 2023، وذكرى ثورة 30 يونيو تبدأ اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة، وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة.

وأوضحت وزارة العمل أن يوم الأحد 2 يوليو 2023 إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لعام 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 27 يونيو حتى الأثنين 3 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

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