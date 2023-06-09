عطلة عيد الأضحى.. رحلات رخيصة لتمضية الإجازة؟

تعتبر فترة عطلة عيد الأضحى المبارك من أكثر الفترات التي يستغلها محبو السياحة للسفر إلى دول أخرى من أجل تمضية إجازاتهم.

ووفقا للعديد من الدراسات، تبين أن هناك أياما معينة تمنحك تخفيضات خلال حجز الرحلات الجوية. وفي ما يلي كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز أفضل الرحلات لتمضية العطلة.

تكمن النصائح الأساسية لمحبي السفر، بأن يكون الحجز باكراً عن موعد السفر كون أسعار تذاكر اللحظة الأخيرة عادة ما تكون أغلى بكثير.

وكشفت الدراسات أن يوم الأحد هو الأفضل لحجز رحلة الذهاب خلال فترات الأعياد وفي فصل الصيف وخلال فترات الذروة. كما بينت أن الأربعاء هو اليوم الأمثل لرحلات العودة.

ووفقاً لموقع “ترافلرز ورلدوايد” (travellersworldwide) يمكن أن يؤدي الحجز يوم الأحد إلى توفير يصل إلى 20%، كما كشف تقرير لموقع “اكسبيديا” (expedia) أن يوم الأربعاء يمكن أن يؤدي إلى توفير يصل إلى 15%.

وقال روس فيتش، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ويجو (wego)، لـ”أريبيان بزنس”: “كانت أسعار تذاكر الطيران مرتفعة خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض إلى حد ما بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود. لحسن الحظ، ستعود معظم شركات الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي إلى طاقتها الاستيعابية التي كانت قبل كوفيد بحلول الصيف ونأمل أن نشهد بعض الانخفاض في الأسعار في النصف الثاني من العام الجاري ولكن ربما لن تعود إلى مستويات ما قبل كوفيد. إذا كنت تخطط للسفر خلال الصيف، فإن نصيحتي هي أن تحجز رحلاتك الآن”.

استشار ملحق “ترافلر” الصادر عن “أريبيان بزنس” باللغة الإنكليزية خبير السفر ريتشارد ستولز ، مدير رولاند بيرغر الشرق الأوسط فقال إن منطقة جنوب شرق آسيا تعد واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة هذا العام.

وأضاف: “يبحث الكثير عن شيء فريد من نوعه. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك نوع من البنية التحتية السياحية لجعل الإقامة ممتعة.. ومملكة بوتان هي واحدة من الدول التي يجب استكشافها.. إنها عطلة مثالية للمسافرين الباحثين عن شيء غريب ومتميز”.