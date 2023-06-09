عطلة عيد الأضحى تمتد لـ 9 أيام

من المتوقع أن يحصل سكان دولة الإمارات العربية المتحدة على عطلة طويلة بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى 2023، مع عطلة نهاية أسبوع محتملة تمتد لستة أيام. وسيتم الإعلان لاحقاً عن التواريخ المتوقعة لمنح السكان فرصة للتخطيط لعطلتهم.

وبموجب قرار مجلس الوزراء للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، فقد تقرر أن تكون عطلة وقفة عرفة يوم 9 ذي الحجة 1444ه الذي يتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 27 حزيران / يونيو 2023م (اعتماداً على رؤية الهلال سيكون يوم 28 يونيو) ، وعطلة عيد الأضحى أيام الأربعاء 28 يونيو والخميس 29 يونيو والجمعة 30 يونيو 2023م، والتي توافق أيام 10 – 12 ذي الحجة 1444ه.

ويمكن للمقيمين في الإمارات الحصول على إجازة تصل إلى تسعة أيام خلال وقفة عرفة وعيد الأضحى من خلال استخدام يوم واحد فقط من الإجازة السنوية.

وقد شهدت عمليات البحث عن السفر طفرة قبل عطلة عيد الفطر 2023 حيث يبحث السكان عن وجهات سفر جذابة، شهدت الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة أكبر طلب خلال هذه الفترة.

وفي ما يأتي كيفية الحصول على إجازة لمدة تسعة أيام مع يوم واحد من الإجازة السنوية:

بناء على تواريخ العطلات المقدرة، إليك كيفية التخطيط لعطلتك في الإمارات العربية المتحدة، بافتراض عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد.

عطلة يوم وقفة عرفة هي العطلة المنتظرة القادمة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2023، والتي تصادف اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ومن المتوقع أن يصادف يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

ومن المتوقع أن يصادف عيد الأضحى بين 10 و 12 ذي الحجة، أي بين الأربعاء 28 يونيو والجمعة 30 يونيو 2023.

فإذا كان صاحب العمل يوفر يومي إجازة كاملين لهذه العطلات وكانت التواريخ المتوقعة صحيحة، فإن أخذ إجازة سنوية يوم الاثنين 26 يونيو أيضاً سيؤدي إلى عطلة تمتد لتسعة أيام، وهذا يعني عطلة تمتد من السبت 25 يونيو إلى الأحد 2 يوليو / تموز، وبالتالي استئناف العمل يوم الاثنين 3 يوليو.

وقد اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات قراراً بتحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتوازن فيما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.