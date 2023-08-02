عطلة طقس يومين في إيران

أوردت وسائل إعلام رسمية في إيران إعلان البلاد يومي الأربعاء والخميس عطلة رسمية بسبب “الحرارة غير المسبوقة” وطلبت من كبار السن ومن لديهم مشاكل صحية ملازمة منازلهم.

ويئن العديد من المدن في جنوب إيران بالفعل تحت وطأة حر شديد منذ عدة أيام. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن درجات الحرارة تجاوزت هذا الأسبوع 51 درجة مئوية في مدينة الأهواز بجنوب البلاد.

ونقلت وكالة “تسنيم الدولية للأنباء” عن المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي قوله إن يومي الأربعاء والخميس سيكونان عطلة، بينما قالت وزارة الصحة إن المستشفيات ستكون في حالة تأهب قصوى.

وكان وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي، قد حذّر قبل أيام من أعراض موجة الحر غير المسبوقة على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن وزارته اقترحت على الحكومة تعطيل آخر الأسبوع في مناطق تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وفق وكالة “فارس” الإيرانية.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في طهران يوم الأربعاء إلى 39 درجة مئوية.

وبلغ معدل درجة الحرارة في إيران خلال الأسبوع الماضي 30.9 درجة مئوية، إذ سجلت البلاد 1.4 درجة مئوية زيادة في درجات الحرارة مقارنة بـ29.5 درجة مئوية لدورة بعيدة المدى.

وقال رئيس مركر توقعات الطقس في منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية، صادق ضيائيان، الأسبوع الماضي، إن 6 مدن إيرانية سجلت درجات حرارة أعلى من 50 درجة مئوية في الفترة الأخيرة.

وأضاف ضيائيان، وفق وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن مدينة دهلران في محافظة إيلام غربي إيران سجلت أعلى درجات حرارة بنسبة 51.6 درجة مئوية، ثم خمس مدن في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران سجلت درجات حرارة من 50.2 إلى 51.2 درجة مئوية.

وتعرضت مناطق كثيرة في العالم لموجات حر في الأسابيع الأخيرة، وربط علماء ذلك بتغير المناخ.