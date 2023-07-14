21 يوليو عطلة رأس السنة الهجرية في الجهات الحكومية بعجمان

أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان، تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الهجرية للعام 1445 إلى كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان والتي تقررت أن تكون يوم الجمعة الموافق 21 يوليو/ تموز 2023.

وبهذه المناسبة تقدمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بأسمى آيات التهاني والتبريكات لحكام وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله ـ العلي القدير ـ أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الهجرية للعام 1445 إلى كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان والتي تقررت أن تكون يوم الجمعة الموافق 21 يوليو2023 pic.twitter.com/RnCVgpoyGT — ajman_hr (@ajman_hr) July 14, 2023

وكما اعلنت في وقت سابق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة رأس السنة الهجرية في الحكومة الاتحادية للعام 1445هـ. (2023).

وجاء في التعميم أنه “بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2023، فقد تقرر أن تكون عطلة رأس السنة الهجرية يوم الجمعة الموافق 21 تموز/يوليو 2023″.

وهنأت الهيئة، بهذه المناسبة، قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

تعلن الوزارة عن أن يوم الجمعة الموافق 21 يوليو الجاري عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1445. كل عام وأنتم بخير.#وزارة_الموارد_البشرية_والتوطين — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) July 12, 2023