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عضو برلمان ينادي رئيسة البرلمان بـ:”سيدي الرئيس”.. كيف ردت عليه؟

"السيد رئيس مجلس النواب"، عبارة قالها زعيم المعارضة بالبرلمان الأسترالي بيتر دوتون، وفاجأت أعضاء المجلس، حسبما نقل موقع صحيفة Evening Standard البريطانية.
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السيد رئيس مجلس النواب“، عبارة قالها زعيم المعارضة بالبرلمان الأسترالي بيتر دوتون، وفاجأت أعضاء المجلس، حسبما نقل موقع صحيفة Evening Standard البريطانية.

المفاجئ هو توجيه العبارة إلى نائبة رئيس البرلمان شارون كلايدون، خلال إحدى الجلسات، معاملا إياها كذكر لا كأنثى، حيث خاطبها بلقب ” Mr” المخصص للرجال، حين قال لها: “Mr Speaker”.

المثير أن بيتر كرر الكلمة خلال كلمته حوالي 18 مرة خلال حديثه إليها أمام أعضاء المجلس المجتمعين، ما اضطر السيدة كلايدون إلى مقاطعته قائلة:

أنت مستمر في مخاطبتي بلقب “السيد نائب رئيس المجلس.. يجب أن تناديني بلقبي الصحيح!”.

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حينها اعتذر زعيم المعارضة وناداها بلقبها الصحيح “سيدتي نائبة رئيس مجلس النواب“، مستخدما لقب Madam“.

الطريف أن النائب رغم اعتذاره، استمر في خطئه خلال باقي كلمته، وظل ينادي نائبة رئيس المجلس بلقب المذكر “Mr Speaker.

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