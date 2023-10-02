عصر ذهبي للشرق الأوسط وفق بنك جيه بي مورغان

أعلن #بنك_جيه_بي_مورغان_تشيس أن الشرق الأوسط يعيش “عصراً ذهبياً” حيث تدفع التوترات العالمية إلى تدفق الأموال والمواهب إلى المنطقة، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وقال فيسواس راغافان، رئيس بنك جيه بي مورغان تشيس وشركاه في أوروبا، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرغ”، إن هناك قفزة في إبرام الصفقات وفرص سوق رأس المال في العديد من البلدان في الأرباع القليلة الماضية.

وأضاف: “إنك تلاحظ نوعاً حقيقياً من التباهي لأن دولاً مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، في وضع جيد جداً، سواء لجذب مديري الأموال وصناديق التحوط، أو أيضاً لاقتصاداتها المحلية التي أصبحت ذات تأثير كبير، وقال: “هذا عصر ذهبي لشركات الشرق الأوسط والشرق الأوسط بشكل عام. أعتقد أنه هنا ليبقى”.

وشهدت سوق الأسهم السعودية مجموعة من عمليات الإدراج الشهر الماضي، في إشارة إلى تجدد الاهتمام بعد توقف فعلي في بداية العام. كما أن الجهود الحكومية في المنطقة لتنويع الاقتصادات بعيداً عن النفط تسهم أيضاً على تعزيز صناعة التمويل.

وقال راغافان، وهو الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن التوقعات العالمية للخدمات المصرفية الاستثمارية تظهر “بعض البراعم الخضراء”، خاصة في مجال التكنولوجيا، على الرغم من أن المشاريع المنتظرة “لن تكون طوفاناً”. وتوقع أن يصل مجموع الرسوم المصرفية في جميع أنحاء الصناعة إلى 65 مليار دولار هذا العام، مقارنة بعام نموذجي يبلغ حوالي 80 مليار دولار.

وقال المصرفي المقيم في لندن إن إصلاحات المملكة المتحدة لفتح سوق الأوراق المالية، “من حيث زيادة جاذبيتها، ستساعد بلا شك”. ومع توقع الانتخابات الوطنية العام المقبل، قال راغافان إن شركته ستعمل مع أي حزب يفوز.