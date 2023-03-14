الإطاحة بعصابة مصرية تسرق بإلقاء شطة على وجوه ضحاياها

أطاحت السلطات المصرية بعصابة مكونة من خمسة أفراد في القاهرة تحتال على ضحاياها بهدف سرقة أموالهم وإلقاء شطة على وجوههم حين لقائهم ويلوذون بالفرار.

وذكرت صحيفة “اليوم السابع” إن العصابة استخدمت حيلة ماكرة لاستدراج الضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي بزعم التسوق الالكتروني، والاتفاق معهم على مقابلة في مكان ما ثم سرقتهم.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية أن قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغاً من صاحب محل لتجارة الهواتف المحمول تعرف على أحد الأشخاص من خلال أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وأن الأخير عرض عليه شراء هاتفي محمول، واتفقا على التقابل بدائرة القسم لشرائهما وفور وصوله وبحوزته مبلغ مالي، فوجئ بحضور أربعة أشخاص يستقلون مركبة توك توك، واصطحبوه إلى قطعة أرض فضاء كائنة بدائرة القسم، وقاموا بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه لسرقته، إلا أنه قام بالاستغاثة فلاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن العصابة مؤلفة من خمسة أشخاص مقيمين بدائرة القسم.

وتم استهداف أفراد العصابة وبحوزة أحدهم كيس بداخله مسحوق الشطة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين وقيام أحدهم باستدراج ضحاياهم من خلال إحدى مواقع التسوق الإلكتروني عقب قيامهم بعرض هواتف محمولة للبيع، وفور وصول المجني عليهم للمكان المتفق عليه يقوموا بإلقاء مسحوق الشطة المضبوط بحوزتهم على وجوههم وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وتمت إحالة العصابة إلى النيابة العامة.