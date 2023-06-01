عصابة صينية وراء موجات التصيد الاحتيالية الأخيرة في الإمارات

تمكن مركز مكافحة الجريمة الرقمية التابع لمجموعة جروب – آي بي في دبي من عزو هذه الحملة إلى عصابة “بوستالفوريوس”، إلى جانب الحملة الاحتيالية الثانية التي استهدفت سكان دولة الإمارات على شكل رسائل من أحد شركات الخدمات البريدية.

وكجزء من التزامها بمكافحة الجرائم الإلكترونية، قامت مجموعة جروب – آي بي بمشاركة النتائج التي توصلت إليها حيال هذه المجموعة مع شرطة دبي وأصدرت إخطارات للعلامات التجارية التي تم انتحال هويتها.

وقد تلقى سكان دولة الإمارات رسائل مزيفة تطلب منهم الدفع العاجل لرسوم مبالغ متأخرة تحت طائلة الغرامة. واحتوت الرسائل النصية على عنوان إلكتروني مختصر لإخفاء عنوان التصيد الحقيقي. وبمجرد قيام المستخدم بفتح الرابط، تتم إعادة توجيهه إلى صفحة دفع مزيفة تحمل اسم العلامة تجارية.

واستهدف المحتالون اختراق بيانات الدفع الخاصة بالمستخدمين، وأشار فريق التحقيقات السيبرانية التابع لمجموعة جروب – آي بي أن الحملة نشطت منذ 15 أبريل 2023 على أقل تقدير.

وعند الفحص الدقيق للبنية التحتية لحملة التصيد الاحتيالي، وجد فريق التحقيقات حملة احتيال مطابقة تم إطلاقها في 29 أبريل 2023، استخدم خلالها المحتالون نفس الخوادم لاستضافة شبكة أخرى من مواقع التصيد الاحتيالي. الفرق الوحيد بين الحملتين، اللتين شنتا في غضون أسبوعين، هو اسم العلامة التجارية التي تم انتحال هويتها، حيث قام المحتالون في الحملة الأخيرة بانتحال هوية مشغل معروف لخدمة البريد في الإمارات.

كما اعتمدت هذه الموجة الاحتيالية أيضاً على الرسائل النصية القصيرة لتقديم روابط التصيد. حيث تم إرسال الرسائل النصية من أرقام هواتف مسجلة في ماليزيا وتايلاند، وعبر عناوين البريد الإلكتروني من خلال خدمة المراسلة (iMessage). وبالرغم من عدم معرفة عدد الأفراد الذين تم استهدافهم في هذه الحملة، إلا إن خبراء «جروب – آي بي» وجدوا أن عملاء عدد من شركات الاتصالات الإماراتية قد تلقوا رسائل نصية قصيرة خبيثة.

تؤدي عناوين المواقع الموجودة في الرسائل النصية إلى صفحات دفع وهمية تحمل اسم العلامة التجارية وتطلب التفاصيل الشخصية مثل الاسم والعنوان ومعلومات بطاقة الائتمان. وتتطابق صفحات التصيد الاحتيالي هذه مع الاسم والشعار الرسميين لمزود الخدمة البريدية المنتحل.

وكانت وحدة التحقيقات السيبرانية، قد قامت في أوائل عام 2023 بتسمية هذه العصابة التي نشطت أعمالها منذ عام 2021 تحت مسمى بوستالفوريوس. ويعزى هذا الاسم إلى قرار العصابة بانتحال هوية العلامات التجارية البريدية، بالإضافة إلى قدرتها على إنشاء بنى تحتية شبكية كبيرة وبسرعة، والتي تحرص العصابة على تغيرها بشكل متكرر لتجنب اكتشافها بواسطة الأدوات الأمنية المختلفة.

وفي هذا الصدد، قالت آنا يورتايفا، كبيرة مسؤولي التحقيقات الإلكترونية في مركز مكافحة الجريمة الرقمية في دبي:” أصبح المحتالون يتبعون آليات تصيد واحتيال متقدمة لا يمكن اكتشافها وإيقافها عن طريق الحظر الآلي. لذا يجب أن يحافظ الناس على الحيطة والحذر حيال عمليات الاحتيال المستمرة. إن العمليات الخبيثة لعصابة بوستالفوريوس تظهر طبيعة الجرائم الإلكترونية المنظمة العابرة للحدود، وتؤكد الحاجة لوجود استجابة مشتركة ومنسقة تشمل الجمهور والقطاع الخاص والحكومة”.

عادة ما ينتحل المحتالون هوية العلامات التجارية الشرعية والمعروفة، لذا يتعين على مالكي العلامات التجارية مراقبة مواقع التصيد والاحتيال وحظرها بشكل استباقي عند اكتشافها.