عشرات الإصابات باصطدام سفينة بجسر بمدينة بالتيمور الأمريكية

أعلنت السلطات في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند عن وقوع عشرات الإصابات بعد اصطدام سفينة حاويات كبيرة بالجسر الرئيسي مما أدى إلى انهياره بالكامل مع عشرات السيارات والعمال الذين كانوا على الجسر وقت الحادث.

ويبلغ طول الجسر 2.5 كيلومتر، وهو جزء من الطريق السريع آي-695، نهر باتابسكو في ميناء بالتيمور. وتم بناء الجسر الرئيسي في عام 1977، ويبلغ ارتفاعه 366 مترا. واصطدمت سفينة الحاويات واسمها دالي التي ترفع علم سنغافورة بأحد ركائز الجسر الداعمة.

وأكدت العديد من الوكالات، بما في ذلك خفر السواحل وإدارة الإطفاء، عن وقوع حادث أسفر عن إصابات جماعية أثناء استجابة عناصرها لحادث في جسر كي بريدج الواقع في بالتيمور بولاية ماريلاند. واصطدمت سفينة حاويات كبيرة بجسر كي بريدج، مما أدى إلى انهياره بالكامل، وردت تقارير عن وجود عدة سيارات وأشخاص في المياه الباردة بعد الانهيار، ولا يزال جميعهم في عداد المفقودين في هذه المرحلة. وتشير التقارير إلى حدوث أضرار جسيمة، حيث غمر نصف الجسر بالمياه، وجهود الإغاثة لا تزال جاري في هذا الوضع المضطرب حتى اللحظة.

وكان قرابة 20 عامل صيانة يعملون على الجسر وقت الحادث فيما كان هناك العديد من السيارات والأشخاص الذين اعتبروا في عداد المفقودين بعد سقوطهم في النهر.

Sabotage❓



There is wide gap between each Pier for Ships to cross & still Ship Captain & Crew Chose to pass very closely near the Pier of bridge ramming into it



Looks like a Sabotage attempt ?



Many Cars & People are Missing after they fell in River #Baltimore ?? pic.twitter.com/hvaRkKWZ28 — Vivek Singh (@VivekSi85847001) March 26, 2024

يأتي ذلك فيما يتعرض محافظ المدينة للانتقادات واتهامات بفشل إصلاحات العدالة الاجتماعية، وقيامه بوقف تمويل الشرطة، وانعدام الثقة على نطاق واسع في الشرطة، مما حولها إلى قوة شرطة ضعيفة لن تكون قادرة بعد الآن على حماية السكان في بعض مناطق المدينة.

وذكرت قناة فوكس بالتيمور يوم الثلاثاء الماضي أن ثلاثة ضباط شرطة فقط كانوا في الخدمة في منطقة الشرطة الجنوبية، التي تضم أكثر من 61 ألف ساكن.

?#BREAKING: Mass Casualty has been Declared after a Large Container Ship Collides with Key Bridge Causing it completely Collapse⁰

?#Baltimore | #Maryland



Currently, numerous agencies, including the Coast Guard and fire department have just declared a mass casualty incident as… pic.twitter.com/wvOTOVbvHE — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 26, 2024

يذكر أن بناء الجسر اكتمل سنة 1977 وحمل اسم كاي والاسم الكامل للشاعر فرانسيس سكوت كي (1779–1843)، وهو مؤلف النشيد الوطني الأمريكي “الراية المتلألئة بالنجوم”.