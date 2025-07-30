عشرات الضحايا في فيضانات عارمة تضرب الصين

أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء 29 يوليو/تموز أن الأمطار الغزيرة في بكين أودت بحياة 30 شخصاً وأجبرت السلطات على إجلاء عشرات الآلاف، حيث اجتاحت أمطار غزيرة مناطق واسعة من شمال الصين، مما تسبب في انهيارات أرضية مميتة. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المناطق شهدت أمطارًا غزيرة وفيضانات، مما أسفر عن مقتل 28 شخصًا في منطقة ميون ببكين ووفاة شخصين في منطقة يانتشينغ.

كما تأكدت وفاة ثمانية أشخاص آخرين في مقاطعة خبي، وتسببت الفيضانات في خسائر بشرية كبيرة، وانقطاع للتيار الكهربائي، وأضرار في الممتلكات والطرق، مما أدى إلى إجلاء جماعي في المنطقة. وذكرت الوكالة أن ذروة تدفق مياه نهر تشينغشوي الذي يمر عبر مييون كانت أعلى بكثير من المعدل الطبيعي، كدليل على قوة الفيضانات. وجرى إجلاء ما يقرب من 283 ألف ساكن من المناطق المعرضة للخطر في شنغهاي ومحيطها مع اقتراب إعصار “كو-ماي” مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح عاتية. ومع اقتراب إعصار “كو-ماي” من الساحل الشرقي للصين، وانتشار تحذيرات تسونامي عبر المحيط الهادئ عقب زلزال مدمر في روسيا، تواجه البلاد تهديدًا مزدوجًا بالكوارث الطبيعية. ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى جنوب المدينة في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وقد يصل منسوب الأمطار إلى 320 ملم في غضون 24 ساعة فقط، مما يثير مخاوف من حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية. أفادت قناة CCTV الرسمية أنه “منذ الليلة الماضية وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، تم إجلاء 282,800 شخص ونقلهم إلى أماكن أخرى، محققين بذلك هدف إجلاء كل من كان بحاجة إلى ذلك”. وأدى الإعصار إلى تعطيل حركة النقل في جميع أنحاء المدينة. وتم تعليق خدمات العبارات، وخفض حدود السرعة على الطرق السريعة، ووفقًا للشركة المشغلة للمطار، تم إلغاء ما يقرب من 30% من جميع الرحلات الجوية من وإلى مطاري بودونغ وهونغكياو.

Typhoon Co-May Batters Zhoushan’s Dongji Island, China.



Powerful waves were seen crashing violently as Typhoon Co-May made landfall today.



Shanghai is evacuating 283,000 people as typhoon nears the city.#earthquake #Tsunami #URGENTE #TyphoonComay pic.twitter.com/dr3Ah3w9pS — Sana Fatima (@SanaFat13648697) July 30, 2025