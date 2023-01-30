عشرات السعوديات يقدن قطارات سريعة لنقل ملايين الحجاج والمعتمرين

تجلس المواطنة السعودية ثراء علي على مقعد القيادة في قطار الحرمين السريع لنقل الحجاج والمعتمرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مستفيدة من الفرص التي تقدمها الحكومة للمواطنات اللواتي يقبلن على سوق العمل في السعودية.

وكانت معلمة اللغة الإنجليزية ضمن من وقع عليهن الاختيار، وأنجزت رحلتها الأولى الشهر الماضي.

وقالت ثراء لوكالة الصحافة الفرنسية “أول يوم عمل ودخول القطار كان أشبه بالحلم”، مضيفة “عندما كنت في المقصورة، رأيت الأشياء تتجه نحوي بسرعة، انتابني قليل من الخوف، لكن الحمدلله مع التدريب أصبحت واثقة من نفسي”.

وتروي السائقة رنيم عزوز أن إحدى الراكبات اعترفت لها في نهاية إحدى الرحلات أنها لم تكن تصدق أن في استطاعة النساء تولي هذه المهمة إلا بعد أن رأت ذلك بأم عينيها، وتضيف “قالت لي بصراحة، حين رأيت إعلان الوظائف كنت ضده تماماً، كنت أقول لو أن ابنتي ستقود القطار، لن أركب معها”، وبعد الوصول إلى وجهتها بسلام، أكدت لي أنني أثبت نفسي، وأنها لم تشعر بأي فارق.

بينما يقول ريان الحربي نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للسكك الحديدية “إن السائقات يتمتعن بكفاءة عالية وأثبتن جدارتهن أثناء التدريب”، ويرى أن هذا دليل على أن لدى المرأة السعودية قدرة كاملة متى مكنت من أداء المهام أسوة بالرجال.

فيما تعمل السائقات الجديدات على ترسيخ أنفسهن في وظائفهن، يركزن على ردود الفعل الإيجابية التي تشعرهن “بالسعادة والحماسة” في نهاية كل رحلة.

وتقول ثراء علي “كل مرة أنتهي من رحلتي، أنزل من القطار فأجد المسافرين يحيونني ويقولون شكراً لك، الحمد لله على السلامة… يشكرونني لأن الرحلة كانت سلسة”.

وكانت الخطوط الحديدية السعودية (سار) عبر المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) أهلت، مؤخراً، 32 قائدة لقطار الحرمين السريع، اللاتي باشرن العمل عقب تدريبهن من قبل خبراء في المعهد على مدى 12 شهراً ما بين التدريب النظري والعملي.

تمكين السعوديات من العمل

عززت المرأة السعودية من وجودها في سوق العمل في المملكة خلال السنوات الماضية بفضل الخطوات والتنظيمات العديدة التي اتخذتها الجهات الرسمية، وشكلت حافزاً ودافعاً لها لتولّي زمام مقاليد العديد من المؤسسات والمنشآت داخل المملكة.

وجاء ذلك بعد أن كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 2016 عن خطة طموحة لتنويع الاقتصاد السعودي بحلول 2030 تشمل زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة إلى 30 بالمئة مقارنة بنسبة 22 بالمئة الحالية.

ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 15 سنة فما فوق 33.5 في المائة بنهاية 2020، في حين تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17 إلى 31.8 بالمئة، متجاوزين بذلك مستهدف رؤية المملكة 2030 للوصول إلى نسبة 30 بالمئة، كما بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 30 بالمئة في القطاعين العام والخاص خلال 2020، كما أظهرت مؤشرات الوزارة ارتفاع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى أكثر من 41 بالمئة بنهاية 2020.