«عزيزي» تطلق مشروعها العملاق بـ 30 مليار درهم في دبي الجنوب

كشفت عزيزي، للتطوير العقاري، عن خططها لتطوير مشروع عزيزي ڤينيس، مجمعها الفاخر المستوحى من مدينة البندقية الإيطالية على الواجهة البحرية، حيث يقع بالكامل داخل بحيرة كريستالية يمكن السباحة فيها، وتحديداً في منطقة دبي الجنوب سريعة النمو. وتم الكشف عن المشروع الكبير، في حفل إطلاق في «كوكا كولا أرينا» في سيتي ووك، بحضور 10,000 شخص.

ومن بين أبرز معالم المشروع الذي سيوفر 24 مليون قدم مربع من المساحة الطابقية الإجمالية على قطعة أرض تبلغ مساحتها 15 مليون قدم مربع، بوليفارد فاخر للمشاة يمكن التحكم بدرجة حرارته وأوبرا ثانية، فضلاً عن مجموعة واسعة من المرافق الأخرى الفريدة التي تعزز نمط الحياة المقيمين فيه. وتعمل شركة التصميم متعددة التخصصات AE7 الشهيرة عالمياً كجهة استشارية للمشروع.

وتتولى عزيزي دور المطور الرئيسي المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية للمشروع الكبير متعدد الاستخدامات الذي تبلغ تكلفته 30 مليار درهم تقريباً، والذي سيضم أكثر من 30,000 وحدة سكنية موزعة على ما يقرب من 100 مجمع سكني، بالإضافة إلى أكثر من 400 فيلا ومنزل فاخر.

ويتميز عزيزي ڤينيس ببحيرته الضخمة بلونها الأزرق الكريستالي مع وجود العديد من الشواطئ التي تحيط بجميع مبانيها السكنية والفلل والمنازل الفخمة، إضافة إلى المساحات المخصصة للترفيه والتجزئة والأنشطة التجارية المختلفة. وستحيط الشواطئ بالمياه الفيروزية والمحلاة والمفلترة، إضافة إلى مسار لركوب الدراجات والجري بطول 8 كيلومترات، ومرافق اليوغا والأنشطة الرياضية الأخرى، وممشى يضم مجموعة واسعة من المطاعم والمحلات المتخصصة.

المساحات الخضراء

وتكتمل عناصر المشروع مع وجود المساحات الخضراء الكثيفة والمصممة بشكل جميل في جميع أرجائه. ويوجد في قلب عزيزي ڤينيس بوليفارد فاخر للمشاة، وسيكون مفتوحاً في الشتاء ومغطى بالزجاج في الصيف لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها لراحة الزوار على مدار العام. وتقع على جانبي عزيزي بوليفارد المباني المكونة من ثلاثة طوابق وأفضل المحلات والعلامات التجارية وخيارات السهر والترفيه، إضافة إلى المطاعم التي تضم الأطباق العالمية، ليكون البوليفارد نقطة اهتمام جديدة وفريدة على خريطة المعالم السياحية الرائعة في المدينة.

وهناك عامل جذب رئيسي آخر سيتم تطويره داخل عزيزي ڤينيس، وهو عزيزي أوبرا في قلب البوليفارد، كما تم بناؤها وفقاً لأعلى المعايير المعاصرة في التصميم والهندسة المعمارية، وستصبح واحدة من أبرز الأماكن لإقامة الفعاليات الثقافية والمجتمعية في دبي.

وباعتباره معلماً سياحياً رئيسياً ونقطة جذب محلية راقية، يتوقع أن يستقبل عزيزي ڤينيس أكثر من 30 ألف زائر يومياً. وسيوفر هذا المشروع الفخم فندقين من فئة الخمس نجوم تملكهما وتديرهما عزيزي عند مداخله، إضافة إلى فندق خاص يقع على الجزيرة وسط البحيرة. وسيتم توفير عدد كبير من مواقف السيارات تحت الأرض لمنح عشرات الآلاف من الزوار يومياً سهولة الوصول إلى عزيزي بوليفارد وعزيزي أوبرا.

وبمناسبة الإعلان عن هذا المشروع، قال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري: «سيكون عزيزي ڤينيس مجمعاً ووجهة فريدة على مستوى دبي ومنطقة الشرق الأوسط عموماً. ويسعدني جداً أن أقدم هذا المشروع الذي سيصبح موطناً رائعاً لنحو 80 ألف نسمة، ونقطة جذب سياحية رائعة لقرابة 30 ألف زائر يومياً».

Dive into a world where luxury meets nature, where water-inspired living takes center stage, and where every desire is just steps away.



Introducing Azizi Venice, a visionary masterpiece set to be Dubai's next iconic legacy.#Azizi #AziziDevelopments #AziziVenice… pic.twitter.com/vCr8meBnT3 — Azizi Developments (@AziziGroup) September 27, 2023

مناظر طبيعية

وسيحتوي عزيزي ڤينيس على مستشفى متكامل الخدمات، وروضة أطفال، ومدارس للصفوف من الأول وحتى المرحلة الثانوية، وطريق رئيسي بتصميم جميل ومناظر طبيعية بطول 4 كيلومترات، وسيكون محاطاً بخيارات إضافية من المطاعم ومحلات التسوق. وسيركز المشروع بشكل قوي على الأطفال، مع مجموعة واسعة من المرافق المصممة خصيصاً لهم، والعديد من المناطق الآمنة التي يمكنهم التجوال واللعب فيها بحرية. وسيتم تزويد المشروع بالعديد من ميزات الإضاءة المذهلة على واجهات المباني وخارجها، إضافة إلى نوافير المياه الموسيقية والراقصة التي ستضيف إحساساً ليلياً احتفالياً إلى البحيرة والبوليفارد والأوبرا. وسيتم تزيين عزيزي بوليفارد والمشروع عموماً بتصاميم وديكورات فاخرة في كافة المواسم والعطلات والاحتفالات السنوية، ما يزيد من جماله كواحدة من أكثر المناطق جاذبية للزيارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتمتع عزيزي ڤينيس الذي سيكون جزءاً من منطقة الجولف الجديدة في دبي الجنوب، بموقع استراتيجي في المناطق المرشحة للنمو في الإمارة، مع توسع دبي بسرعة نحو الجنوب. وتقع قطعة أرض المشروع بجانب طريق الإمارات (E611) الذي تم بناؤه لربط إمارات الدولة معاً، مع توفير نقاط وصول مريحة إلى الطرق السريعة الرئيسية الأخرى في دبي والوجهات المهمة الأخرى، وتعد القطعة ذاتها من بين أفضل المساحات المتصلة مع محيطها في الجزء الجنوبي من الإمارة.

ويقع المشروع على بعد خمس دقائق فقط بالسيارة من مطار آل مكتوم الدولي، وعلى بعد دقائق قليلة من مبنى الطيران الخاص، ولكن دون وجود أي حركة جوية فوقه، وتتمتع الأرض بموقع جيد للغاية لتطوير مجمع فاخر.