عزيزي تستثمر 60 مليار درهم لبناء 50 فندقاً في دبي

أعلنت شركة “عزيزي للتطوير العقاري” عن خططها لاستثمار ما يصل إلى 60 مليار درهم من خلال إطلاق 50 فندقاً ومنتجعاً فاخراً، إلى جانب فندق من فئة سبع نجوم في دبي. وبذلك، سيضيف المطور ما يقرب من 20 ألف غرفة جديدة إلى المخزون الفندقي في دبي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستتم إدارة فنادق ومنتجعات عزيزي في الإمارات وخارجها من قبل قسم الضيافة الذي استحدثته في الآونة الأخيرة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انعقاد النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي؛ وذلك في أعقاب الخطط التي كشفت عنها «عزيزي»، مؤخراً، لدخول قطاع الضيافة، مع تعيين مايكل زاغر رئيس العمليات الجديد لشؤون الضيافة، الذي سيتولى قيادة القسم الذي تأسس مؤخراً.

وحصلت عزيزي بالفعل على معظم قطع الأراضي اللازمة لتطوير فنادقها، وتخطط لإطلاق عمليات البناء قبل نهاية العام الجاري 2023.

وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري: «بالتناغم مع استراتيجية السياحة لدولة الإمارات 2031 التي تهدف إلى الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والسعي إلى جذب أكثر من 100 مليار درهم كاستثمارات جديدة في قطاع السياحة، قررنا ضخ هذا الاستثمار الكبير في قطاع الضيافة بقيمة 60 مليار درهم على مدار السنوات الخمس المقبلة، لنكون مساهماً رئيسياً من مستقبل دبي الواعد مركزاً عالمياً للسياحة”.

وستكشف «عزيزي» عن مشاريعها في قطاع الضيافة التي تعتزم تطويرها أمام الجهات المهتمة في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة.