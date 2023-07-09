عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك نهائياً

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم الأحد، حكماً باتاً ونهائياً بزوال صفة مرتضى أحمد منصور كرئيس لنادي الزمالك لكرة القدم.

ورفضت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري الطعنين المقامين من مرتضى منصور، ومن هيئة قضايا الدولة كممثلة لوزارة الرياضة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت يوم 16 أبريل/نيسان الماضي، حكماً في أربع قضايا مقامة من أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، بإلزام وزير الرياضة بصفته، بإصدار قرار زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، واستبعاده من مجلس إدارة النادي.

واستندت الدعاوى إلى ضرورة تنفيذ اللائحة الاسترشادية للأندية المنبثقة عن قانون الرياضة التي تنص على زوال عضوية أي عضو من مجلس إدارة النادي يصدر في حقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.

وكانت محكمة النقض قضت يوم 25 فبراير/شباط الماضي بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً مع النفاذ، لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج وثلاثة آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيساً لنادي الزمالك.

وجاء في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025 صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.