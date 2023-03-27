عريس وهمي برسائل واتساب يكبد امرأة 1.3 مليون درهم بعملية احتيال

شهدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية قضية احتيال وقعت امرأة ضحية لها عبر رسائل واتس أب بحيلة عريس وهمي.

وحكمت المحكمة بإلزام امرأتين ورجل برد مليون و364 ألف و777 درهم فضلا عن تعويض من 20 ألف درهم لجبر الأضرار المادية والمعنوية إلى امرأة وقعت ضحية استيلائهم على المبلغ بالاحتيال عبر «واتس أب» بحسب صحيفة جلف توداي.

وأوهم هؤلاء المرأة الضحية بوجود شخصية بارزة تود خطبتها، وقامت برفع دعوى ضدهم مطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، وصدر الحكم بحبس المتهمين لمدة سنة، وإبعاد المتهم من الدولة عقب تنفيذ العقوبة.