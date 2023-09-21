عروض طيران اليوم الوطني السعودي.. الرحلة تبدأ بـ93 ريالا

تم طرح عروض طيران اليوم الوطني السعودي خلال أيام الاحتفالات بهذا الحدث في المملكة العربية السعودية في عامه الـ93.

وقامت شركات الطيران في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن أسعار الرحلات الداخلية، حيث قررت طيران ناس أن تبدأ الأسعار من 93 ريالاً و193 ريالاً للرحلات الدولية.

وتحرص شركات الطيران المحلية المختلفة كل عام على تقديم أفضل العروض والخصومات بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وذلك سعيًا منها لتوفير جميع سبل الاستمتاع بالعطلة الرسمية من خلال السفر وقضاء الأوقات الرائعة مع الأهل والأصدقاء في كل مكان من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وبدأت عروض طيران اليوم الوطني السعودي منذ اليوم الرابع من شهر سبتمبر الجاري للعام 2023، على أن تتوقف بعد 23 سبتمبر 2023، ويمكن السفر من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2023

وسوف يتمكن المسافرون في المملكة العربية السعودية من الحجز والاستفادة من العروض المقدمة عبر المواقع الرسمية لشركات الطيران.

وتشمل قائمة الرحلات الداخلية والخارجية عدة وجهات مثل اسطنبول وتبوك وجدة وجازان ودبي وطرابزون والمدينة المنورة والقاهرة وغيرها من الدول.

ويستطيع المسافرون الحجز عبر المواقع الرسمية لشركات الطيران وذلك من خلال الدخول على المواقع الإلكترونية المنصات الرسمية واتباع خطوات حجز الرحلة وإتمام عملية الدفع، وستصل رسالة تحتوي على تذكرة السفر وتفاصيلها في الحال.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق فيه للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.