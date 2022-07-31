عرض 124 عقاراً للبيع في السعودية عبر 12 مزاداً علنياً

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إقامة 12 مزاداً علنياً، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في الفترة ما بين 1 – 10 آب / أغسطس 2022.

وتعرض المزادات أكثر من 124 عقاراً تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وتبدأ بمزاد أرباح الذي يقام حضورياً ليعرض 11 عقاراً في منطقة الرياض، ومزاد قِمم الحضوري الذي يعرض 8 عقارات في منطقة الرياض، ومزاد لؤلؤة جدة الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات في مدينة جدة، ومزاد البركة الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات في محافظة الدوادمي، ومزاد روابي القصيم الإلكتروني الذي يعرض 16 عقاراً في مدينة القصيم، ومزاد جوهرة المدينة الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات في منطقة المدينة المنورة، ومزاد نسيم الطائف الإلكتروني الذي يعرض عقاراً في محافظة الطائف، ومزاد أصائل الشمال الإلكتروني الذي يعرض 16 عقاراً متنوعاً في كل من الجوف وتبوك والحدود الشمالية.

كما سيتم عرض مزاد البركة الإلكتروني المكون من 24 عقاراً في منطقة القصيم، ومزاد آمال الرياض الحضوري الذي يعرض 20 عقاراً متنوعاً في مدينة الرياض، وأخيراً مزاد على مستودع بلاط أدوات صحية يعرض مجموعة متنوعة من البلاط والسراميك والأدوات الصحية، ويقام المزاد في مدينة الرياض.

ولمعرفة تفاصيل المزادات وشروط المشاركة يمكن الاطلاع على صفحة المزادات ببوابة المركز من خلال الرابط infath.sa/auctions .

ويُعد “إنفاذ” بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع المركز بها.