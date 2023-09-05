عرض خرافي جديد من اتحاد جدة.. 251 مليون دولار مقابل محمد صلاح

كشفت تقارير صحافية جديدة أن اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم سيقدم في الساعات القادمة عرضاً ضخماً لنادي ليفربول الإنجليزي بهدف ضم النجم المصري محمد صلاح.

وقال الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بسوق الانتقالات أن المبلغ الذي يستعد الاتحاد لتقديمه يبلغ 200 مليون جنيه إسترليني (251.5 مليون دولار) للحصول على خدمات محمد صلاح.

وقال رومانو خلال بودكاست “ديبريف”: “ليفربول مسترخون للغاية فيما يخص المسألة برمتها. أعتقد أن السعوديين مستعدون للتقدم بعرض جديد، فهذا أمر اعتدنا عليه بالنسبة لهم، سيخاطبون ليفربول واللاعب، لكني لا أعتقد أن ذلك سيغير من موقف ليفربول الذي كان واضحا منذ البداية”.

وأضاف: “حينما ظهرت التقارير (التي تربط صلاح بالرحيل صوب الاتحاد)، قدم ليفربول نفس الرد: لا يمكن المساس بهذا اللاعب، مو صلاح لن يغادر”.

يذكر أن عقد محمد صلاح (31 عاما) مع ليفربول يمتد لموسمين آخرين.