فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

عرض خرافي جديد من اتحاد جدة.. 251 مليون دولار مقابل محمد صلاح

فادي طنّوس by فادي طنّوس
محمد صلاح

كشفت تقارير صحافية جديدة أن اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم سيقدم في الساعات القادمة عرضاً ضخماً لنادي ليفربول الإنجليزي بهدف ضم النجم المصري محمد صلاح.

وقال الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بسوق الانتقالات أن المبلغ الذي يستعد الاتحاد لتقديمه يبلغ 200 مليون جنيه إسترليني (251.5 مليون دولار) للحصول على خدمات محمد صلاح.

كلوب يحسم الموضوع.. محمد صلاح باق في ليفربول

وقال رومانو خلال بودكاست “ديبريف”: “ليفربول مسترخون للغاية فيما يخص المسألة برمتها. أعتقد أن السعوديين مستعدون للتقدم بعرض جديد، فهذا أمر اعتدنا عليه بالنسبة لهم، سيخاطبون ليفربول واللاعب، لكني لا أعتقد أن ذلك سيغير من موقف ليفربول الذي كان واضحا منذ البداية”.

وأضاف: “حينما ظهرت التقارير (التي تربط صلاح بالرحيل صوب الاتحاد)، قدم ليفربول نفس الرد: لا يمكن المساس بهذا اللاعب، مو صلاح لن يغادر”.

هل يصبح محمد صلاح الأغلى في التاريخ للانتقال إلى اتحاد جدة؟

يذكر أن عقد محمد صلاح (31 عاما) مع ليفربول يمتد لموسمين آخرين.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا