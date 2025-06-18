عرض إبداعات 100 علامة تجارية سعودية في سيلفريدجز بلندن

تعزز المملكة حضورها في عالم الأزياء العالمي من خلال عرض إبداعات 100 علامة تجارية سعودية ضمن مبادرة مشتركة بين هيئة الأزياء وصندوق التنمية الثقافي ومتجر سيلفريدجز الشهير في لندن.

وفي خطوة هامة تعكس التطور المتسارع لقطاع الأزياء السعودي، يستضيف متجر “سيلفريدجز” المرموق في لندن معرضًا خاصًا يعرض تصاميم نخبة من العلامات التجارية السعودية. تأتي هذه المبادرة في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تسليط الضوء على المواهب السعودية وإبداعاتها على الساحة العالمية.

يعكس هذا الحدث الزخم الكبير الذي يشهده قطاع الأزياء في المملكة، مدعومًا بطلب محلي قوي واستثمارات استراتيجية ودعم مؤسسي من جهات وطنية رائدة. سيُعرض على مدى شهرين أعمال مجموعة مختارة من مصممي برنامج “100 براند سعودي” والمستفيدين من صندوق التنمية الثقافي. تم اختيار هؤلاء المصممين بعناية من قبل “سيلفريدجز” بناءً على معايير محددة، حيث تمزج تصاميمهم بين الجماليات السعودية المعاصرة والابتكار في التصميم، مما يوفر تجربة تسوق فريدة لزوار أحد أشهر المتاجر العالمية، خاصة خلال ذروة الموسم الصيفي. تتخلل فترة العرض فعاليات ثقافية احتفالًا بـ “عام الحرف اليدوية” في المملكة. وتهدف هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على التراث السعودي الغني الذي يمثل مصدر إلهام دائم للمصممين المحليين المعاصرين، والذين تلقى إبداعاتهم صدى جماليًا واسعًا على الساحة العالمية.

رؤية استراتيجية لمستقبل الأزياء السعودية

وبهذه المناسبة، صرح ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الثقافي، بأن هذه المبادرة تجسد الزخم المتنامي لقطاع الأزياء في المملكة، حيث “لا تظهر المواهب ورواد الأعمال المحليون فحسب، بل يعيدون تعريف الهوية الإبداعية للمملكة من خلال تصاميم وعلامات تجارية متجذرة بعمق في الثقافة السعودية، مع التعبير عنها برؤية عالمية معاصرة”. وأضاف أن قطاع الأزياء أصبح ركيزة حيوية في الاقتصاد الثقافي للمملكة، بما يتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030.

من جانبه، أكد بوراك شاكماك، الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، أن هذه الفرصة تتجاوز كونها مجرد فرصة تجارية؛ إنها “إعلان قوي بأن الموضة السعودية تدخل حقبة جديدة، من الرياض إلى لندن”. وأشار إلى أن برنامج “100 براند سعودي” يدعم المصممين في صقل حرفتهم وخلق مسارات حقيقية للانتشار العالمي ونمو الأعمال.

علامات تجارية رائدة

تضم قائمة العلامات التجارية المشاركة في هذا الحدث البارز كلًا من: نورة الشيخ، أرام، سمر نصر الدين، نوبل أند فريش، منى الشبل، وأبوا. تعكس كل من هذه العلامات الابتكار والتنوع الذي يميز صناعة الأزياء السعودية.