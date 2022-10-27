عرض أول سيارة طائرة يمكن قيادتها بالطرقات

عرضت شركة ألف إيرونوتيكس lؤخرا سيارة ألف “موديل أ” ، السيارة الطائرة الوحيدة التي تتيح القيادة في الشوارع من فئة طائرات عمودية الإقلاع. تتناسب السيارة الطائرة طراز ألف مع البيئة الحضرية في المدن وتخطط الشركة لبدء الإنتاج وبدء عمليات التسليم الأولى في الربع الرابع من عام 2025.

وقالت الشركة إن سيارتها متاحة للطلب المسبق للمستهلكين مقابل 300 ألف دولار ، مع سداد 150 دولارًا للحجز في قائمة الانتظار العادية أو 1500 دولار في قائمة الانتظار المميزة ، على موقعها https://alef.aero.

يبلغ مدى قيادة السيارة الطائرة “ألف” من طراز “أ” 200 ميل ومدى طيران يصل إلى 110 أميال. تتمتع السيارة بنظام دفع كهربائي موزع ، ولا يوجد مراوح مكشوفة ، وهناك نظام أمان وتثبيت برمجي واسع النطاق ، ونظام تثبيت علوي ، و تشمل مكونات السلامة الرئيسية مراقبة وتشخيص لألف نقطة في الوقت الحقيقي، وكشف العوائق وتجنبها من بين أمور أخرى.

يتمتع الفريق المؤسس لشركة ألف المكون من قسطنطين كيسلي وبافيل ماركين وأوليج بتروف وجيم دوخوفني بخبرة تزيد عن 70 عامًا في مجال الهندسة والتطوير التكنولوجي ويعمل هؤلاء المؤسسين على سيارة ألف الطائرة منذ عام 2015. وقد حصلت السيارة على دعم مبكر من المستثمرين المتميزين والمتخصصين في الصناعة ، بقيادة تيم دريبر (الذي كان ، من بين آخرين ، من أوائل أصحاب رؤوس الأموال الذين استثمروا في تسلا) ، والرئيس السابق لوكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) وفورد إيروسبيس الدكتور أنتوني تيثر ، ونجم الدوري الاميركي للمحترفين لويس سكولا ، ومصمم بوجاتي هيراش رزاقي وآخرين.