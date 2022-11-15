سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسصحة

عربيا ودوليا، تضافر الجهود لمواجهة الولع بالمضادات الحيوية

سامر باطر by سامر باطر

يحل الأسبوع القادم وتحديدا بين 18 و24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ولا تزال عادات خطرة تسود بين الكثيرين ظنا منهم أنها وسيلة أسرع أو لتوفير بعض النقود وتجنب كلفة استشارة الطبيب أحيانا، وينطلق الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات هذا العام بجهود عربية وعالمية أوسع فهذا الأسبوع هو حملة عالمية يُحتفل بها سنوياً لزيادة الوعي بمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات وتحسين فهمها والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات في مكافحتها بين صفوف الجمهور.

معتقدات خاطئة حول المضادات الحيوية

وفي السعودية دعا وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل المجتمع الدولي إلى دعم جهود التأهب والاستعداد للجوائح الصحية المستقبلية وتقوية منظومات الإنذار الصحي المبكر، مؤكداً خلال مشاركته في الاجتماع الثاني لوزراء الصحة والمالية المشترك ضمن مجموعة دول العشرين أهمية مضاعفة الجهود الدولية للتصدي للميكروبات المقاومة للمضادات.

يشير الاخصائي د. سامر الطويل، أخصائي المسالك البولية لأريبيان بزنس إلى مشكلة تناول المضادات الحيوية سعيا وراء العلاج الذاتي وتوفير بعض النقود رغم عدم فعالية ذلك وخطره لأن كل حالة مرضية تحتاج مضادات حيوية مختلفة تستهدف موضع الإصابة بالبكتريا والالتهاب، وفي كثير من الحالات لا ينفع المضاد الحيوي مالم تكن مركباته الفعالة موجهة لجهاز أو جزء محدد من جسم الإنسان.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...