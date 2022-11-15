عربيا ودوليا، تضافر الجهود لمواجهة الولع بالمضادات الحيوية

يحل الأسبوع القادم وتحديدا بين 18 و24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ولا تزال عادات خطرة تسود بين الكثيرين ظنا منهم أنها وسيلة أسرع أو لتوفير بعض النقود وتجنب كلفة استشارة الطبيب أحيانا، وينطلق الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات هذا العام بجهود عربية وعالمية أوسع فهذا الأسبوع هو حملة عالمية يُحتفل بها سنوياً لزيادة الوعي بمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات وتحسين فهمها والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات في مكافحتها بين صفوف الجمهور.

معتقدات خاطئة حول المضادات الحيوية

تسبب معتقدات خاطئة حول المضادات الحيوية بتوليد مقاومة البكتيريا لمضادات الميكروبات.

البكتريا المقاومة حصدت أرواح ما يقدر بنحو 1,27 مليون شخص في عام 2019.

تستخدم هذه الأدوية خطأ دون فائدة في حالات فيروسية مثل الإنفلونزا ونزلات البرد.

وفي السعودية دعا وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل المجتمع الدولي إلى دعم جهود التأهب والاستعداد للجوائح الصحية المستقبلية وتقوية منظومات الإنذار الصحي المبكر، مؤكداً خلال مشاركته في الاجتماع الثاني لوزراء الصحة والمالية المشترك ضمن مجموعة دول العشرين أهمية مضاعفة الجهود الدولية للتصدي للميكروبات المقاومة للمضادات.

يشير الاخصائي د. سامر الطويل، أخصائي المسالك البولية لأريبيان بزنس إلى مشكلة تناول المضادات الحيوية سعيا وراء العلاج الذاتي وتوفير بعض النقود رغم عدم فعالية ذلك وخطره لأن كل حالة مرضية تحتاج مضادات حيوية مختلفة تستهدف موضع الإصابة بالبكتريا والالتهاب، وفي كثير من الحالات لا ينفع المضاد الحيوي مالم تكن مركباته الفعالة موجهة لجهاز أو جزء محدد من جسم الإنسان.