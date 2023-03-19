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Posted inأخبار أريبيان بزنس

عراقي يقتل والده ووالدته ويصيب شقيقته

فتح شاب عراقي النار على أسرته فقتل والده ووالدته وأصاب شقيقته في منطقة زيونة في بغداد

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ضبطت وزارة الداخلية العراقية المواطن الذي قتل والديه بعد مرور أقل من 24 ساعة على جريمته

قبضت السلطات العراقية، صباح اليوم الأحد، على متهم عراقي قتل والديه وأصاب شقيقته في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت جهوداً استخبارية متميزة في ملاحقة قاتل هارب أقدم على قتل والديه (الأم والأب) وأصاب شقيقته بواسطة سلاح ناري وفر هاربا في منطقة زيونة ببغداد”.

وأضافت أن “المفارز تمكنت من متابعة المتهم والقبض عليه بوقت قياسي وضبط سلاح الجريمة بعد أن قام برميه في النفايات محاولاً إخفاء”، موضحة أنه “تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية أصولياً”.

وتناقلت وسائل إعلام عراقية مساء أمس السبت خبر الجريمة التي هزت بلاد الرافدين دون أن تذكر التقارير الواردة الأسباب التي دفعت الشاب إلى جريمته.

وذكر تقرير نشره موقع (IQ NEWS) أن والدة المتهم هي موظفة في وزارة الصناعة ووالده وأن شقيقته هي طالبة جامعية”.

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