عدد سكان قطر يتجاوز 3 ملايين نسمة

قال جهاز التخطيط والإحصاء في قطر في منشور له عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً) إن عدد السكان داخل دولة قطر بلغ بنهاية شهر أيلول / سبتمبر 2023 نحو (3,058,000) نسمة بنسبة زيادة شهرية قدرها 3% عن شهر آب / أغسطس الماضي وارتفاع سنوي 2.4% عن سبتمبر 2022.

وبلغ عدد الذكور 2,199 مليون نسمة والإناث 857747 نسمة.

بلغ عدد السكان داخل دولة قطر في نهاية شهر سبتمبر 2023نحو (3,058,000) نسمة بنسبة زيادة شهرية قدرها 3.0%عن شهر اغسطس الماضي وارتفاع سنوي 2.4% عن سبتمبر 2022م .



⁧#عدد_السكان_قطر⁩

⁧#جهاز_التخطيط_والإحصاء⁩ pic.twitter.com/E5PWlRWTa7 — جهاز التخطيط والإحصاء – قطر (@psa_qatar) October 1, 2023

وتمثل هذه البيانات عدد الأفراد من كافة الأعمار (قطريون – غير قطريين) داخل حدود دولة قطر يوم 30 سبتمبر2023.

ولا تشمل:

القطريين خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان في 30 سبتمبر .

غير قطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان في30 سبتمبر ​.

وأعلن جهاز التخطيط والإحصاء أنه سيتم تحديث هذه البيانات بصفة دورية نهاية كل شهر.

وقد بلغ عدد سكان قطر بنهاية عام 2022 أكثر من 2,9 مليون نسمة، مع الإشارة إلى أن أقدم بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني لجهاز التخطيط والإحصاء في قطر تشير إلى ان عدد سكان قطر بلغ

1,541 مليون نسمة في شهر تشرين الأول / اكتوبر 2008.