عدد سكان السعودية يتجاوز 32 مليون

كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية الحكومية، اليوم الأربعاء، عن النتائج الرئيسة لتعداد سكان المملكة العربية السعودية للعام 2022.

وأظهرت الإحصائية أن التركيبة السكانية للمملكة هي على الشكل:

عدد السعوديون 18.8 مليون نسمة (58.4 بالمئة).

عدد غير السعوديين 13.4 مليون نسمة (41.6 بالمئة).

عدد الذكور 19.7 مليون نسمة (61.2 بالمئة).

عدد الإناث 12.5 مليون نسمة (38.8 بالمئة)

وأفادت النتائج أن عدد السعوديين بلغ 18.8 مليون نسمة بنسبة 58.4 بالمئة، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6 بالمئة، مشيرة إلى أن عدد الذكور بلغ 19.7 مليون نسمة بنسبة 61 بالمئة، في حين بلغ عدد الإناث 12.5 مليون نسمة بنسبة 39 بالمئة، ومثَّل عدد السكان في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية ما نسبته 68 بالمئة من إجمالي عدد سكان المملكة، كما تُعد الرياض أكبر المدن السعودية من حيث عدد السكان، يليها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام.

نتائج تعداد السعودية

أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، نتائج تعداد السعودية 2022، حيث بلغ إجمالي عدد السكان 32.2 مليون نسمة، وشكل السعوديون 58.4 بالمئة منهم ما يعادل 18.8 مليون نسمة، وغير السعوديين 41.6 بالمئة ما يعادل 13.4 مليون نسمة.

وقال الدوسري إن هذا التعداد هو الأكثر شمولية والأعلى دقة، حيث تم إجراء مليون مكالمة هاتفية، و900 ألف زيارة ميدانية إضافية وتم استخدام 200 مؤشر لتأكيد دقة البيانات و5 مصادر للبيانات.

وأضاف أن عدد الذكور في السعودية بلغ 19.7 مليون بنسبة 61 بالمئة، فيما بلغ عدد الإناث 12.5 مليون بنسبة 39 بالمئة.

وذكر أن متوسط العمر للسكان في السعودية بلغ 29 عاماً، فيما بلغ متوسط العمر للسعوديين 25 عاماً، وبلغت نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً 63 بالمئة من إجمالي عدد السعوديين.

وتابع أن عدد السكان في الرياض ومكة والشرقية، يمثلون 68 بالمئة من إجمالي عدد السكان في السعودية.

ونما عدد السكان مقارنة بالعام 2010 (24 مليون نسمة) بمتوسط معدل نمو سنوي 8.2 بالمئة وزاد عدد السعوديين مقارنة بالعام 2010 (14 مليون نسمة) بمتوسط زيادة سنوية 4.8 بالمئة، ونما عدد غير السعوديين من 9.9 مليون إلى 13.4 مليون بزيادة إجمالي 3.5 مليون نسمة.

تركيبة الأسرة

أظهرت نتائج التعداد أن إجمالي عدد الأسر السعودية بلغ 4.2 مليون أسرة، بمتوسط حجم يعادل 4.8 فرد للأسرة الواحدة.

ووصل عدد المساكن في السعودية إلى أكثر من 8 ملايين مسكن، تشكل الشقق السكنية ما نسبته 51 بالمئة منها.