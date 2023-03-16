كم عدد ساعات الدوام في رمضان للقطاع الخاص بالسعودية؟

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم الخميس أن عدد ساعات الدوام خلال أيام شهر رمضان المبارك 1444 هـ (2023) هو ست ساعات فقط يومياً.

وقال حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رداً على سؤال “كم عدد ساعات الدوام في رمضان للقطاع الخاص؟” إن “ساعات عمل القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك لا تزيد على 6 ساعات في اليوم”.

أهلاً بك ، ماجد



ساعات عمل القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك لا تزيد على (6) ساعات في اليوم . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) March 16, 2023

عدد ساعات دوام القطاع الحكومي في رمضان؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوم الثلاثاء الماضي، أن ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان 2023 ستكون خمس ساعات فقط تبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي عند الساعة الثالثة عصراً طيلة أيام الشهر المبارك.

وأكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية نصت على أن لا تتجاوز ساعات الدوام في شهر رمضان المبارك خمس ساعات، مع إعطاء الوزراء ومن في حكمهم الصلاحية بجواز إجراء تغيير في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها، بما لا يتجاوز ساعتين عما ورد في اللائحة.

ونصت اللائحة على أن هذه الصلاحية تأتي من أجل إعطاء الجهات الحكومية المرونة في تحديد بدء ساعات العمل وفق حاجات العمل، ومراعاة لأوقات الذروة والازدحام، مع التأكيد على أن تلتزم الجهة التي تقوم بمثل تلك التعديلات بإبلاغ موظفيها عن مواعيد ساعات العمل وبدئها وانتهائها بوقت كافٍ لا يتجاوز تاريخ 1444/8/27.