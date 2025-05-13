عدد المليارديرات الإناث يصبح الأعلى بالتاريخ

أشار تقرير إلى أنه اعتبارًا من مايو 2025، بلغ عدد المليارديرات الإناث حول العالم 390 مليارديرة وهو أعلى مستوى في التاريخ، وتتجاوز ثرواتهن الإجمالية 1.99 تريليون دولار. ما يقرب من ثلثهن، أي 120 امرأة إجمالاً، من الولايات المتحدة، وتبلغ قيمتهن الإجمالية 878 مليار دولار. وتحتل ألمانيا المرتبة الثانية من حيث عدد النساء فائقات الثراء، حيث تضم 46 مليارديرة، بينما تحتل الصين المرتبة الثالثة بـ 43 مليارديرة.

المليارديرات بالأرقام

تبلغ ثروتهن حوالي تريليوني دولار.

تبلغ قيمة صافي ثروات أغنى عشر مليارديرات 477.7 مليار دولار.

ألمانيا في المرتبة الثانية بـ 46 تليها الصين بحوالي 43 مليارديرة على التوالي.

حيث تنحدر 7 من أصل 10 أغنى نساء في العالم من الولايات المتحدة الأمريكية.

يبلغ إجمالي عدد النساء المليارديرات 390 امرأة، أي 13.5% من إجمالي مليارديرات العالم.

120 امرأة فائقة الثراء من الولايات المتحدة، بما يعادل 30.8% من إجمالي مليارديرات العالم.



هيمنة أمريكية

تُهيمن الولايات المتحدة على قوائم أثرياء العالم بوجود 868 مليارديرًا اعتبارًا من 15 أبريل 2025، وتُعدّ الولايات المتحدة بذلك موطنًا لأكبر عدد من المليارديرات. بضوء ذلك لاغرابة في أن تُهيمن النساء الأمريكيات على قائمة أثرياء العالم، حيث يوجد 120 مليارديرة في الولايات المتحدة. من بينهن أليس والتون، وجوليا كوخ، وجاكلين مارس، أغنى ثلاث نساء أمريكيات، وجميعهن وريثات. تُمثّل هؤلاء النساء الـ 120 نسبة 30.77% من إجمالي المليارديرات، وتُشكّل ثروتهن المُجتمعة، البالغة 878 مليار دولار أمريكي، نسبة 44.11% من إجمالي ثروات المليارديرات.

الورثة أكبر الرابحين

توقع تقرير الثروة العالمية لعام 2024 والصادر عن بنك “UBS” العام الماضي لبنك يو بي إس أن من بين قرابة 83 تريليون دولار من المتوقع أن يتم تمريرها على مدى السنوات العشرين إلى الخمس والعشرين المقبلة، تشير تقديرات بنك يو بي إس إلى أنه سيتم تحويل 9 تريليونات دولار “بين أبناء نفس الجيل” أو أفقيا، إلى الزوجات. ونظراً لمتوسط العمر المتوقع والفجوات العمرية بين الأزواج، فمن المقرر أن يذهب أكثر من 10% من انتقال الثروة العظيم إلى النساء.وأضاف بنك UBS أن الزوج عادة ما يمتلك هذا الميراث لمدة 4 سنوات في المتوسط قبل أن ينقله، مع حدوث أكبر تحويل أفقي ورأسي للثروة في الأميركيتين.