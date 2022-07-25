عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية لأمانة الرياض يتجاوز 691 ألفاً

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية لأمانة منطقة الرياض 691888 مستفيداً خلال النصف الأول من عام 2022.

وقالت أمانة منطقة الرياض على حسابها الرسمي في “تويتر”: لنحقق الريادة في #التحول_الرقمي على مستوى القطاع البلدي، سعدنا بخدمة 691 ألف مستفيد خلال النصف الأول من عام 2022، ونواصل العمل على أتمتة جميع الخدمات وتيسير إجراءاتها وتسهيل الوصول إليها.

وبلغ عدد الأفراد المستفيدين من الخدمات 594522 مستفيداً، فيما بلغت أعداد قطاعات الأعمال 91619، والمكاتب الهندسية 2537، ومقاولي الشركات 968، والجهات الخدمية 709، والجهات الحكومية 220، والمستشفيات 215، وشركاء الأمانة 72.