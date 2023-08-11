مويضي المطيري by مويضي المطيري

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مسؤول في “لوسيد” يكشف عدد السيارات التي سيتم تسليمها للسعودية

مويضي المطيري by مويضي المطيري

يتوقع أن ينتج مصنع “لوسيد” للسيارات الكهربائية في السعودية 150 ألف سيارة سنوياً كطاقة إنتاجية عند اكتمال المصنع.

كشف المدير الإداري لشركة لوسيد بالشرق الأوسط، فيصل سلطان، عن عدد السيارات التي سيتم تسليمها للسعودية.



وقال “سلطان” : “سنبدأ بإنتاج 5 آلاف سيارة سنويا وعندما يكتمل المصنع في السعودية ستصل الطاقة الإنتاجية إلى 150 ألف سيارة سنويا”.



وعن تأخير تسليم بعض الشحنات، تابع: “سنبدأ في التسليم من هذا المصنع وفقا للمواعيد الزمنية المحددة في شهر سبتمبر، ونحن نسلم لعملائنا في الرياض وجدة” وفقا لـ”العربية”.



واختتم: “مئات الأشخاص حصلوا على سياراتهم من خلال مبيعاتنا في المملكة، ونحن موجودين الآن في الرياض”.

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