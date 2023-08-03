عجز الميزانية السعودية 8,2 مليار ريال في 6 أشهر

بلغ عجز الميزانية في المملكة العربية السعودية 8,2 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت المصروفات 603,9 مليار ريال والايرادات 595,7 مليار ريال، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية في المملكة اليوم الخميس.

وأشارت وزارة المالية إلى أن هذا العجز سيتم تمويله عن طريق الدين الخارجي.

وقد قفزت إيرادات السعودية غير النفطية بنسبة 13% في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، لتصل إلى 135 مليار ريال، ما خفف من حدّة العجز في ميزانية المملكة. في حين انخفضت إيرادات النفط للفترة عينها بنسبة 28% إلى حوالي 180 مليار ريال.

أمّا على أساس فصلي، فاتسع عجز ميزانية السعودية 82% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 5.3 مليار ريال، من 2.9 مليار ريال في الربع الأول،

ونتج ارتفاع العجز بشكلٍ أساسي عن بلوغ المصروفات العامة للدولة 320 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة بنحو 284 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. رغم ارتفاع الإيرادات العامة للدولة لنفس الفترة إلى 315 مليار ريال، من 281 مليار ريال في الربع الأول.