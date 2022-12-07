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عبد الحسين عبد الرضا: غوغل يحتفل بذكرى ميلاد (أبو الكوميديا)

في ذكرى ميلاده الـ 83، احتفى محرك البحث العملاق غوغل بالفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا  الذي وُلد 6 ديسمبر/كانون الأول من عام 1939.
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في ذكرى ميلاده الـ 83، احتفى محرك البحث العملاق غوغل بالفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا  الذي وُلد 6 ديسمبر/كانون الأول من عام 1939، وقام محرك غوغل بتغيير واجهته بصورة تعبيرية لعبد الحسين عبد الرضا.

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من الرواد

يعتبر عبد الحسين عبد الرضا (أبو الكوميديا) من رواد الحركة الفنية في منطقة الخليج، وقد مر في حياته بمحطات عديدة:

  • وُلد عبد الرضا في الكويت عام 1939 لأب بحار، وهو السابع من بين 14 طفلا
  • درس الطباعة في مصر وألمانيا قبل أن يبدأ العمل في الفن
  • جذبته الكوميديا التي تسلط الضوء على القضايا الاجتماعية
  • أسس قناة فنون تي في عام 2006، فكانت أول قناة باللغة العربية تركز على الكوميديا
  • على مدار  50 عاماً من حياته المهنية، قدم وأنتج أكثر من 30 مسرحية ومسلسلا تلفزيونياً.
  • توفي في 11 أغسطس/آب من عام 2017، عن عمر ناهز 77 عاما.

تكريم

كان عبد الحسين عبد الرضا  قد ركز في مسيرته المهنية على الكوميديا ذات الطابع السياسي والاجتماعي،وقد كرمته الكويت بإطلاق اسمه على أحد المسارح فيها.

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