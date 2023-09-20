عبداللطيف جميل للتمويل توقع اتفاقية مع لين تكنولوجيز

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل عن توقيع مذكرة تفاهم خاصة لتعزيز منتجاتها المالية بتقنيات المصرفية المفتوحة من خلال تعاونها مع شركة لين تكنولوجيز، المتخصصة في تمكين الشركات من بناء حلول تقنية مالية جديدة عبر خدمات المصرفية المفتوحة.

وتقدم هذه الخدمة قيمة إضافية لمنتجات عبداللطيف جميل للتمويل الموجهة للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تساهم تقنيات المصرفية المفتوحة في تحسين تجربة العملاء من خلال تزويد عبداللطيف جميل للتمويل بإمكانية الوصول المباشر والآمن لمعلومات العملاء المصرفية بعد الحصول على موافقة العملاء رقمياً؛ مثل كشوف الحسابات والعمليات، ما يغنيهم عن الحاجة لاستخراج هذه الوثائق بأنفسهم. كما تختصر إجراءات طويلة على العملاء وتساهم في تبسيط تعاملاتهم.

ويعكس تبني تقنيات المصرفية المفتوحة التزام عبداللطيف جميل للتمويل بتطوير تجربة العملاء، واعتماد تكنولوجيا مبتكرة في تقديم منتجاتها وخدماتها الحالية.

وقال الدكتور خالد الكريمي، الرئيس التنفيذي لعبداللطيف جميل للتمويل: “يتماشى اعتماد تقنيات المصرفية المفتوحة مع استراتيجية عبداللطيف جميل للتمويل في التحول الرقمي المستمر لخدماتنا، وتحسين تجربة عملائنا. كما يؤكد في الوقت ذاته التزامنا بدعم رؤية المملكة 2030 وجهود التحول الرقمي فيها، والمساهمة بتحقيق أهدافها في أن تصبح مركزاً للتقنيات المالية المبتكرة”.

وقال هشام الفالح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لين تكنولوجيز: “ضمن مهمتها لتطوير القطاع المالي في المملكة، تسعد لين تكنولوجيز بتعاونها مع عبداللطيف جميل للتمويل التي تعد من أكبر مزودي خدمات التمويل في السعودية للأفراد والمنشآت. سيعزز تبني عبداللطيف جميل للتمويل لخدمات المصرفية المفتوحة من أمان منتجاتها المالية وسينقل تجارب عملائها إلى مستوى أكثر سلاسةً”.