عبدالكريم عبدالقادر الكويتي صاحب الصوت الجريح في ذمة الله

توفي الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر، مساء الجمعة، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاماً.

ونعت وزارة الإعلام الكويتية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر الذي وافته المنية اليوم الجمعة بعد معاناة مع المرض تاركاً إرثاً فنياً خالداً في تاريخ الأغنية الكويتية ورصيداً لا ينضب من المحبة والتقدير في قلوب عشاقه ومحبيه محلياً وخليجياً وعربياً بعد رحلة عطاء فني استمرت لأكثر من ستين عاماً.

ونقلت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد تعازي ومواساة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لأسرة الفقيد ودعواته للمولى عز وجل بأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.

وقالت مراد إن الراحل الكبير من بين أكثر الفنانين الذين كانت لهم بصمة على الساحة الفنية الكويتية نال من خلالها شهرة جابت أرجاء الوطن العربي الكبير بفنه الراقي وبصوته الأصيل حيث قدم العديد من الأعمال الغنائية التي تمثل تراثاً غنائياً تفخر به دولة الكويت.

وأضافت أن دولة الكويت فقدت قيمة وقامة فنية كبيرة وفنانا ذا أخلاق عالية أجمع على حبه الجميع داعية الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من هو عبد الكريم عبدالقادر؟

ولد صاحب “الصوت الجريح” كما وصفته صحيفة “القبس” الكويتية، في 13 يونيو/حزيران 1941 م، وبدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية قبل أن يتفرغ لقسم الموسيقى بوزارة الإعلام، وكان له صوت شجاع وشخصية فنية متفردة لا تشبه أحد

يعتبر عبد الكريم عبد القادر من أهم فناني الكويت والخليج العربي في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

واستطاع الراحل أن يقدم الأغنية العاطفية بهوية خاصة، وأن يجعل من الحزن ذو طابع خاص، ورغم أن اللون الحزين قدمه مجموعة من المطربين إلا أن عبدالكريم عبدالقادر تميز عن غيره.

وفي 1966، بدأ الراحل مشواره مع الغناء بتشجيع من أصدقاءه الذين استشعروا جمال صوته وموهبته الكبيرة عندما كان يردد أغنيات عديد من الفنانين ومنهم سعود الراشد وعوض دوخي ومحمود الكويتي والموسيقار محمد عبدالوهاب والفنان عبدالحليم حافظ وغيرهم من المطربين ليتقدم الصوت الجريح الى اذاعة الكويت ويجتاز الاختبار بامتياز.

تكون ظالم

كانت أغنية “تكون ظالم” ثمرة تعاون الراحل مع الملحن عبدالرحمن البعيجان وهي لون شرقي، حيث كان هذا اللون هو السائد وقتذاك، كما لاقت الأغنية صدى طيباً، إلى حد أن الناس بدأوا يسألون من صاحب هذا الصوت.

وتعتبر أغنية “ليل السهارى” البداية الحقيقية للصوت الجريح.

وكان الملحن الكبير أحمد باقر، والملحن الكبير عبدالرحمن البعيجان، بمنزلة الركيزتين الأساسيتين اللتين استند إليهما حينما كان قليل الخبرة وحديث التجربة، فوجد منهما كل الدعم والتشجيع والتوجيه، وقدم أعمالا تشكل علامات بارزة في مشواري الفني، منها: “سري الليل”، “وما نسيناه”، “ليل السهاري”، و”نعم نحبك”.

التخطيط

بدأ الصوت الجريح في العام 1976 الاعتماد على نفسه والتخطيط لمشواره الفني، حتى التقى الموسيقار الدكتور عبدالرب إدريس، فغنى من ألحانه أغنية (عاشق)، ومن بعدها أغنية (غريب) من كلمات الشاعر بدر بورسلي.

ويستذكر الراحل بداياته الفنية وكيف تشكلت شخصيته الغنائية في أحد اللقاءات التلفزيونية قائلاً “كنت ادخر من مصروفي الخاص لشراء الاسطوانات والاستماع إلى أصوات عديد من الفنانين ورغم تأثري بهم إلا أنني كنت حريص على إن أصنع لنفسي هوية خاصة لا تشبه أحد” وبالفعل رحل عبدالكريم وبرهن على ان صناعة المجد الشخصي لأي فنان ليست نتاج موهبة فقط وإنما تتطلب مجهود وعمل مستمر.

وطن النهار

للراحل بصمات هامة في الأغنية الوطنية حيث شكلت أغنية “وطن النهار” التي نظم كلماتها الشاعر بدر بورسلي، وصاغ ألحانها الموسيقار سليمان الملا، وشدا بها الراحل عبدالكريم عبدالقادر، حالة متفردة في تاريخ الأغنية الخليجية والعربية، ليس لأنها جاءت تحمل بشائر فرحة التحرير فقط، وإنما لأنها تعبر عن حالة وجدانية لثلاثي عبر عما يختلج به قلب كل كويتي وعربي محب لهذه الأرض الطيبة.