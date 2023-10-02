عبدالفتاح السيسي يترشح لرئاسة مصر (نص كلمته للجماهير)

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ترشحه لولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، وذلك في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وأضاف في كلمته بختام جلسات مؤتمر “حكاية وطن”، الذي عقد لمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه ستتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر، مطالبا المصريين بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد، أو تشكيك، وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة عاجلة إلى الشعب المصري بعد إعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة، قائلا، إنه يجب أن يظهروا أمام العالم بأنهم شعب لديه إرادة في ممارسة الديمقراطية.

وأضاف السيسي: “أعدكم بأن أظل أعمل وأدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي، وأتعهد بالعمل الجاد ويقيني أن التوفيق من الله تعالى”.

وأضاف:” لقد حققنا معا ملحمة تاريخية حين تجاوزنا التحديات، لافتا إلى أن إرادة المصريين هي الباعث لاستكمال الحلم في بناء دولتنا العصرية”.

وختم السيسي: “يا رب إن كان غيري أولى بها مني فوفقه ويسر له، وإن كنت أنا أولى بها فوفقني ويسر لي”.

مواعيد الانتخابات الرئاسية 2024

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت، الاثنين الماضي، إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 داخل البلاد في العاشر من ديسمبر المقبل وعلى مدار 3 أيام متتالية.

وكشف المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحافي عالمي، عن دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، التي ستعقد تحت إشراف قضائي كامل، كما أعلن فتح باب الترشح للراغبين.

وأضاف أنه سيخصص قاض لكل صندوق، كما يسمح لوسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني بالمتابعة، موضحا أنه سيتم إعلان القائمة الأولية للمرشحين، وفترة الطعون وفترة الصمت والقائمة النهائية وإعلان النتائج، وبعدها انتخابات الإعادة في الداخل والخارج.

وتابع أنه تم إصدار القرار 3 لسنة 2023، ويتضمن أن يبدأ الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الفترة من 5 أكتوبر إلى 15 أكتوبر، على أن تبدأ الانتخابات بالخارج أيام 1و2 و3 ديسمبر، وداخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ديسمبر، وفي حالة الإعادة تجري الانتخابات في 8 و9 و10 يناير المقبل.

وتقرر، حسب تأكيدات اللجنة، أن تعلن النتائج في يوم 18 ديسمبر إذا لم تصل إلى مرحلة الإعادة، أما إذا وصلت الانتخابات لمرحلة الإعادة فستعلن النتائج يوم 16 يناير.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وكان كل من عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وأحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال (تحالف يضم عدة أحزاب وائتلافات سياسية صغيرة) قد أعلنوا عزمهم خوض السباق الرئاسي.

وفاز الرئيس السيسي في الانتخابات التي جرت في يونيو من العام 2014، والانتخابات التي جرت في مارس من العام 2018.

ويلزم الدستور المصري، راغبي الترشح بالحصول على تزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أو تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، على أن يوثق المواطنون تأييدهم عبر توكيلات رسمية في مكاتب التوثيق والشهر العقاري، ولا يحق للمواطن تأييد أكثر من مرشح.

وشهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري في القاهرة والمحافظات، خلال الأيام الماضية، إقبالاً من المواطنين على تحرير توكيلات تأييد لراغبي الترشح، كما حرر عشرات من أعضاء مجلس النواب بمقر البرلمان نماذج التزكية للمرشحين المحتملين.