مويضي المطيري by مويضي المطيري

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عبدالعزيز بن سلمان يشهد اجتماعات “العشرين” للطاقة وتحولاتها

تعد المملكة عضوًا نشطًا في العديد من المنظمات

مويضي المطيري by مويضي المطيري

شارك وزير الطاقة السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في عددٍ من الاجتماعات المعنية بالطاقة وتحولاتها بمجموعة العشرين.

وحضر الاجتماع الوزاري المشترك الرابع عشر لوزراء الطاقة، الخاص بالطاقة النظيفة، كما شارك بالاجتماع الثامن لمهمة الابتكار، وانعقدت جميعها في ولاية “قوا” بالهند، خلال يومي 21 و22 يوليو الجاري.

ورأس وزير الطاقة اجتماع طاولة مستديرة حول الهيدروجين النظيف، وشارك في جلسة حوارية لتخفيض الانبعاثات من جميع المصادر، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الرابع عشر للطاقة النظيفة، والاجتماع الوزاري الثامن لمهمة الابتكار.

وتعد المملكة عضوًا نشطًا في العديد من المنظمات والمنتديات الدولية التي تعنى بالتغير المناخي، مثل منتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، وتعهد الميثان العالمي، والمنتدى القيادي لفصل واحتجاز وتخزين الكربون، ومهمة الابتكار في مجال الطاقة والطاقة المستدامة للجميع، ومبادرة البنك الدولي للحد من حرق الغاز الروتيني.

وتستضيف المملكة أكتوبر المقبل “أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، الذي سيمثل فرصةً لعرض الجهود التي تبذلها دول المنطقة، والمملكة تحديدًا، في خفض الانبعاثات ومواجهة آثار التغيُّر المناخي.

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