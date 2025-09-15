عبدالعزيز بن سلمان: المحطة النووية الأولى بالسعودية تهدف لتنويع مزيج الطاقة

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة السعودي، أن مشروع المملكة لبناء أول محطة للطاقة النووية يهدف إلى تحقيق أهدافها في تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الإمدادات النظيفة، وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح الوزير السعودي، في كلمته أمام المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أن المملكة تسعى لتكون نموذجاً يحتذى به في هذا المجال. وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة المملكة لتعزيز الاستفادة من مواردها النفطية وتنويع اقتصادها، من خلال استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بحسب ما نقله موقع الشرق. كما أشار إلى أن هذه الجهود التطويرية تتماشى مع المتطلبات الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة. وأضاف أن المشروع النووي السعودي يهدف إلى نقل المعرفة والتقنيات وتنمية القدرات البشرية الوطنية، بما يساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي. وفي سياق التعاون الدولي، أكد الأمير عبدالعزيز أن السعودية ستستضيف المؤتمر الدولي لبناء المستقبل للطوارئ النووية والإشعاعية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الرياض من 1 إلى 4 ديسمبر. وشدد الوزير على أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن المملكة تتعاون مع الوكالة لدعم برامج تمكين وتطوير الكفاءات الشابة. كما أثنى على دور الوكالة في تشجيع الدول على الانضمام إلى اتفاقيات الأمن النووي، مؤكداً استمرار المملكة في العمل مع الوكالة لتعزيز هذه الجهود على المستويين الوطني والإقليمي. ومن الجدير بالذكر أن المملكة أسست عام 2010 مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، التي تُعنى بشؤون الطاقة الذرية والمتجددة بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

(تدوينة نشرتها الوكالة على منصة إكس منذ قليل توضح تقديرات نمو الطاقة النووية)

Just in from #IAEAGC: Nuclear power projections rise for the 5th year in a row: IAEA Director General @rafaelmgrossi.



In the high case projection, the IAEA estimates that global nuclear operational capacity will more than double by 2050 – 2.6 times the 2024 level – with SMRs… pic.twitter.com/OEnEmpmlL3 — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) September 15, 2025