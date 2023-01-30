عبدالرزاق حمدالله يقود الاتحاد للتتويج بكأس السوبر السعودي بثنائية ضد الفيحاء

توج فريق الاتحاد بكأس السوبر السعودي 2023 بعد فوزه على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وتُعد هذه البطولة الأولى التي يتوّج بها نادي الاتحاد بكأس السوبر السعودي.

وسجل هدفي الاتحاد النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله في الدقيقتين 3 و48 من عمر المباراة.

والمباراة بدأت بالهجوم سريعاً من جانب فريق الاتحاد والذي ترجمه عبد الرزاق حمدالله لهدف مبكر لفريق الاتحاد في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، مستغلاً تمريرة خلف دفاع الفيحاء، ليترجمها لهدف داخل الشباك.

وفي الدقيقة 13، تصدى حارس الاتحاد مارسيلو جروهي لتصويبة قوية كادت تسكن شباكه.

وفي الدقيقة 15، أرسل رومارينهو عرضية داخل منطقة جزاء الفيحاء لكنها اصطدمت بالدفاع.

وسدد لاعب الفيحاء فيكتور رويز تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 19، لكن الحارس جروهي أبعدها لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 20، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الفيحاء عبد الرحمن السفري، قبل أن يعود الحكم ويمنحه البطاقة الحمراء في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 30، أهدر عبد الرزاق حمدالله هدفاً محققاً للاتحاد، بعدما وجد الكرة أمامه داخل منطقة الجزاء ليسددها في جسد حارس الفيحاء.

وسجل رومارينهو الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 39، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

الشوط الثاني

بادر نادي الاتحاد بالهجوم وسجل الهدف الثاني عن طريقه حمدالله في الدقيقة 48 بعدما استغل كرة عرضية من زميله كورنادو ليحاوله برأسية متقنة في المرمي بعد خروح حارس الفيحاء بشكل خاطئ.

وتهيأت فرصة للاتحاد لإضافة هدف ثالث لكن كرة البديل هارون كمارا العربية لم تجد من يكملها داخل المرمى في الدقيقة 66.

وفي الدقائق المتبقية، مال اللعب إلى الهدوء وسط سيطرة تامة للاتحاد الذي تناقل لاعبوه الكرة بينهم حتى أعلن الحكم عن نهايتها.

البطولة الأولى للاتحاد

تُعد هذه هي البطولة الأولى التي يتوّج بها نادي الاتحاد من كأس السوبر السعودي.

وتعتبر هذه البطولة هي الأولى للاتحاد منذ نحو خمس سنوات، حيث حقق آخر بطولة في 12 مايو/أيار 2018 عندما توج بلقب كأس الملك على حساب الفيصلي.

وتأهل نادي الاتحاد إلى دور النهائي بعد فوزه في دور نصف النهائي بثلاثية مقابل هدف أمام النصر، فيما تأهل نادي الفيحاء بعد فوزه بهدف نظيف أمام الهلال ضمن منافسات الدور ذاته.