فادي طنّوس by فادي طنّوس

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عايدة كوزما رست في ميناء الدوحة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
عايدة

أعلنت شركة مواني قطر، الاثنين، استقبال ميناء الدوحة، السفينة السياحية الألمانية “عايدة كوزما “في زيارتها الثانية إلى قطر؛ وذلك خلال الموسم السياحي 2022-2023.

وأشارت الشركة، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن السفينة تُقل 3726 سائحاً وطاقماً مكوناً من 1395 فرداً.

وتعد السفينة التي تملكها “عايدة كروزس” وتبحر تحت علم إيطاليا، واحدة من أكبر السفن السياحية ضمن اسطول الشركة التابعة لشركة “كرنفال كوربرايشن اند بي ال سي” بطول 345 متر، وعرض 54 متر، وغاطس 8.6 متر.

وتضم السفينة ذات العامين 20 طابقا وأكثر من 2700 غرفة ويمكنها استيعاب 6600 راكب إضافة إلى طاقمها المكون من 1636 فردا. 

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