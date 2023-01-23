عايدة كوزما رست في ميناء الدوحة

أعلنت شركة مواني قطر، الاثنين، استقبال ميناء الدوحة، السفينة السياحية الألمانية “عايدة كوزما “في زيارتها الثانية إلى قطر؛ وذلك خلال الموسم السياحي 2022-2023.

وأشارت الشركة، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن السفينة تُقل 3726 سائحاً وطاقماً مكوناً من 1395 فرداً.

استقبلنا اليوم في #ميناء_الدوحة #بوابة_قطر_للسياحة_البحرية السيفينة الألمانية "عايدة كوزما " في زيارتها الثانية خلال #الموسم_السياحي_2022_2023 حيث قدم على متنها 3726 سائحا، وطاقما من 1395 فردا. pic.twitter.com/2Wvqh5Un3Q — Mwani Qatar (@MwaniQtr) January 23, 2023

وتعد السفينة التي تملكها “عايدة كروزس” وتبحر تحت علم إيطاليا، واحدة من أكبر السفن السياحية ضمن اسطول الشركة التابعة لشركة “كرنفال كوربرايشن اند بي ال سي” بطول 345 متر، وعرض 54 متر، وغاطس 8.6 متر.

وتضم السفينة ذات العامين 20 طابقا وأكثر من 2700 غرفة ويمكنها استيعاب 6600 راكب إضافة إلى طاقمها المكون من 1636 فردا.