عام تاريخي للعقارات في دبي

أكدت شركة «رويال نيست هومز” أن القطاع العقاري في دبي في عام 2023 يتجه ليكون أفضل الأعوام التاريخية في السوق من حيث الحجم والقيم، حيث من المرجح أن يسجل مبايعات تلامس 370 مليار درهم.

وقال عثمان عثمان، المدير التنفيذي لشركة «رويال نيست هومز»، إن السوق العقاري في دبي يعيش أزهى فتراته التاريخية، مع تسجيل مستويات قياسية للمبيعات، ونضج العوامل الداعمة والمتجددة داخل السوق.

وذكر أن الوضع الإيجابي للسوق العقاري في دبي يعد أمراً بالغ الأهمية يسمح باتخاذ قرارات بشأن الاستئجار أو الشراء أو الاستثمار، بناءً على بيانات ورؤى مدروسة، ويزيد الثقة في مستقبل اقتصاد الإمارة، ومشجع لضخ رؤوس أموال في القطاع العقاري وغيره من المجالات الأخرى.

وكشف عثمان أن السوق شهد نمواً ملحوظاً شهراً تلو شهر، مما يدل على ثقة المستثمرين في الإجراءات الحكومية المتبعة والسياسات الاقتصادية السليمة التي أثبتت نجاحها على مدار السنوات الأخيرة لاسيما منذ جائحة كورونا في 2020، حيث شهد السوق هدوءاً في الأشهر الأولى من الجائحة، بعدها سلك مساراً صاعداً مازال مستمراً حتى الآن.