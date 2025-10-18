سائق توصيل طلبات يصبح نجماً شهيراً وصياد نشالين ماهر

تحول سائق توصيل الطعام البرازيلي دييغو غالدينو إلى شخصيةً مشهورةً، بفضل لقطات فيديو ينشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ويكشف فيها جرائم النشل وسرقة الهواتف من أيدي أصحابها وجيوبهم في العاصمة البريطانية. وأصبح دييغو أحد أبرز صيادي النشالين بعد قيامه بفضحهم بين جموع السياح والناس في أماكن عديدة. وفي وقت قصير أصبح دييغو خبيرًا في كشف النشالين واللصوص المحتملين من سلوكهم في الشوارع والأماكن المزدحمة. وبدأت رحلة دييغو بتصوير النشالين والمحتالين في الشوارع أثناء عملهم، ثم انتقل لمرحلة أصبح يحاول فيها تعطيل أنشطتهم بعدما استفزتها عدة حوادث شهدها لضحايا كثر. وأصبح دييغو يُطارد النشالين ويُصوّرهم، وينشر اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي. حققت مقاطع الفيديو التي نشرها على إنستغرام وتيك توك ومنصات أخرى تحت اسم “pickpocketlondon” نجاحًا كبيرًا.

وحصد مقطع فيديو نُشر أواخر يوليو على تيك توك ما يقرب من 27 مليون مشاهدة، بينما حصد مقطع آخر على إنستغرام يُظهر مشتبهًا يبصق عليه أكثر من 12 مليون مشاهدة. قال غالدينو لوكالة فرانس برس: “لم أكن أعرف شيئًا عن تيك توك، ولم أكن أعرف شيئًا عن تحميل مقاطع الفيديو”. وأضاف: “أُمسك بالنشالين واللصوص هم وهم يسرقون، وأُصوّر العديد من المواقف، وأُحمّل مقاطع الفيديو يوميًا، وأكسب مشاهدات وشعبية بسرعة كبيرة”. وأضاف: “لقد تغيرت حياتي كثيرًا”. الآن، كما قال، يتلقى سيلًا من طلبات المقابلات الإعلامية، ويتعرف عليه مؤيدوه والمشتبه بهم على حد سواء. ظهرت روايات مماثلة في مدن أوروبية أخرى، بما في ذلك البندقية وباريس، حيث يصطدم عصر السياحة الجماعية ووسائل التواصل الاجتماعي والأنشطة الجانبية بالجريمة والقصاص المدني. لكن غالدينو يواجه مخاطر تعرضه للعنف من اللصوص وهو ما تعرض له في مرات عديدة لكن لكن حماسه والإثارة المدفوعة بالأدرينالين، والشعور “بالظلم” بسبب السرقات طغى على أي خوف، على حد قوله. قال غالدينو، المنحدر من عائلة من ضباط لبشرطة في البرازيل، إنه أصبح خبيرًا في تحديد هوية اللصوص المحتملين. ويلفت بالقول إن عصابات النشل والسرقة أصبحت منظمة جيدًا، وغالبًا ما يكونوا من النساء ويعملون ضمن أزواج. وقال إنهم يستهدفون السياح ويرتدون ملابس تشبه ما يلبسه السياح كي لا يلحظهم الضحايا المحتملين. وأضاف غالدينو: “أكره هذا النوع من الأمور. هؤلاء الناس يستيقظون في الصباح… للسرقة. إنهم لا يدفعون ضرائب، ولا يُقدّمون شيئًا للمجتمع”. مع ذلك، أعرب المشككون عن مخاوفهم بشأن هؤلاء صانعي المحتوى الذين يتصرفون بدافع الانتقام، مجادلين بأنهم غير مدربين على التدخل في المواقف التي يحتمل أن تكون خطرة. عزز عمدة لندن، صادق خان، من حزب العمال، أعداد الشرطة في وسط المدينة للحد من السرقة والسطو والسلوكيات المعادية للمجتمع. صرحت شرطة العاصمة: “سنستهدف المناطق الأكثر تضررًا بدوريات بملابس مدنية وأخرى رسمية، بناءً على التقدم الذي أحرزناه بالفعل”. لم يعلق بيانهم مباشرةً على غالدينو، ولكنه أشار إلى انخفاض بنسبة 15.6% في “السرقة من الشخص” خلال الأسابيع الستة منذ بدء تعزيزها في 6 أبريل. ومع ذلك، تُظهر إحصاءات الشرطة أنها سجلت أكثر من 32,000 “سرقة ” خلال العام حتى يوليو في وسط وستمنستر.