ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

شاهد فيديو عامل إنقاذ يرمي نصف مليون دولار من نافذة منزله جمعها من تركيا

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

ألقى عامل إنقاذ نصف مليون دولار من نافذة منزله، ليتخلص منها بعد أن اكتشفت الشرطة الروسية أنه جمعها خلال عمليات الإنقاذ بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وعمد العامل إلى رمي الأموال بعد أن داهمت الشرطة شقته في موسكو. وفقاً لموقع سكاي نيوز عربية.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل.

وتعرض ما لا يقل عن 230 ألف مبنى للتدمير أو لأضرار بالغة في تركيا، وسط عمليات إنقاذ للضحايا العالقين تحت أنقاض تلك المباني شاركت فيها العديد من الدول.

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