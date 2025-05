(أريبيان بزنس- خاص)– تمكن عالم مصري وفريقه العلمي المصري، حديثاً، من إنتاج أول مبيد حيوي على مستوى العالم ضد آفة الهالوك المدمرة لمحصول الفول البلدي الذي يعد المكون الرئيسي للطعام الأكثر شعبية في مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان.

وابتكر الأستاذ الدكتور ياسر محمد نور الدين شبانه رئيس قسم أمراض النبات بكلية الزراعة في جامعة المنصورة وفريقه العلمي أول مركب في العالم يمكنه القضاء على آفة الهالوك، وهو نبات زهري يتطفل تطفلاً كاملاً على نباتات الفول البلدي ومحاصيل العائلة البقولية الأخرى ليمتص منها جميع متطلباته الغذائية والماء، وهو يتبع الفصيلة الجعفيلية أو الهالوكية، ويؤدى لفقد كامل لمحصول الفول البلدي بنسبة 100 بالمئة في حالة الإصابة الشديدة.

البروفيسور ياسر شبانة

وقال البروفيسور ياسر شبانة في حديث خاص لأريبيان بزنس “تمكنا وفريق من جامعة المنصورة من ابتكار أول مبيد حيوي في العالم للقضاء على حشيشة هالوك الفول والبقوليات والتي أدت إلى إحجام المزارعين عن زراعة الفول البلدي بسبب الخسائر الفادحة التي تسببها لمحصول الفول البلدي والبقوليات الأخرى كالبسلة والحمص مما أدى إلى تقلص المساحة المنزرعة من الفول فأصبحت مصر على رأس قائمة الدول المستوردة للفول في العالم، حيث تستورد سنوياً ما يزيد عن 70% من استهلاكها من الفول البلدي”.

وأضاف “شبانه” أنه تم اختبار هذا المبيد الحيوي المبتكر على مدى أربع سنوات متتالية في حقول مزارعي الفول بجميع محافظات مصر، كما تمت المشاركة به في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، وقد حصل هذا الابتكار على جائزة مصر للتميز الحكومي (فئة الابتكار والإبداع المؤسسي) من رئاسة مجلس الوزراء المصري عام 2020 ضمن المراكز العشر الأوائل من بين عدد 64 ابتكار.

وأكد على أن “المركب الجديد يعمل بشكل حيوي داخل التربة حيث يتتبع بذور الهالوك، ويهاجمها حتى يقضي عليها تماماً قبل أن تقترب من جذور الفول البلدي”.

الهالوك الآفة المدمرة

منذ سنوات كثيرة، تجري بلدان عدة، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، تجارب “متنوعة لمكافحة الهالوك بما في ذلك طرق المكافحة الكيماوية والطبيعية وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، غير أن أي من هذه التجارب لم تحقق السيطرة الكافية في حد ذاتها. وقد أكدت المحاولات الناجحة في مصر على أهمية توفير التدريب، الذي يشارك فيه المزارعون والخبراء الفنيون بالميدان، على المكافحة البيئية الحيوية للنباتات الضارة وضرورة تكامل الجهود في هذا المجال”.

وباتت مصر، في السنوات الأخيرة، تستورد من 65- 70 بالمئة من احتياجاتها من الفول البلدي من الخارج بسبب تفشى الهالوك؛ وهي الآفة الأخطر المدمرة لمحصول الفول؛ الذي يعد المكون الرئيسي للطعام الأكثر شعبية في مصر؛ الأعلى من حيث تعداد السكان بين الدول العربية.

المبيد الحيوي المبتكر (قاهر الهالوك)

وقال البروفيسور ياسر إنه وفريقه البحثي توصلا إلى “إنتاج مبيد حيوي محبب لمكافحة هالوك الفول لأول مرة في مصر والعالم”، موضحاً أن “الفطر المستخدم في إنتاج المبيد الحيوي ثبت تخصصه على هالوك الفول فقط”، مؤكداً على أن “المبيد لم يسبب أي إصابات للمحاصيل الأخرى، وأنه لن يكون له أضراراً على الحياة النباتية الموجودة والمعرضة له بالفعل في بيئتها الطبيعية”.

وأضاف أن هذا المبيد المحبب (أي على شكل حبيبات) يضاف عند الزراعة حيث يوضع في جورة الزراعة مع التقاوي (أي يضاف مع البذرة في الجورة عند الزراعة)، وأنه عندما يتعرض المستحضر المحبب لماء الري، فإن الفطر المطمور به ينشط ويهاجم بقوة بذور الهالوك في التربة، ويتطفل عليها ويؤدى إلى تعفنها وتحللها وبالتالي فشلها في الإنبات، وحتى إذا هربت بعض بذور الهالوك من الإصابة في المراحل الأولى، فإن الفطر سوف يستمر في مهاجمة الشماريخ الزهرية للهالوك، ويسبب ذبولها وموتها قبل تكوينها للبذور، وبالتالي فإنه يؤدي إلى إنقاص تعداد بذور الهالوك في التربة والحد من مشكلة الهالوك عاماً بعد عام.

الاستفادة من التجارب السابقة

أجرى البروفيسور ياسر أبحاثاً على هالوك عباد الشمس في جامعة هوهنهايم في مدينة شتوتغارت الألمانية في الفترة من العام 2000 إلى 2002، وكان لأبحاثه التي أجراها تطبيقات عامة في مكافحة الأعشاب الضارةِ الطُفيليةِ التي تسبب مشكلات وخسائر فادحة في المناطق الزراعية مثل جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا وحتى في مناطق أوروبا الشرقية.

شماريخ هالوك سليمة في أرض غير معاملة بالمبيد الحيوي

التقنيات المطبقة

قال البروفيسور ياسر إنه “تم تصميم خط إنتاج مستحضر المبيد الحيوي المحبب عالي الكفاءة من جراثيم سلالة فطرية شديدة التخصص على هالوك الفول باستخدام تقنية إنتاج الباستا (باستا لايك بروسيس)، ولأنه لا توجد في الأسواق حتى الآن مبيدات حيوية لمكافحة الهالوك، فإن هذا المبيد الحيوي يعد سبقاً وفكراً مبتكراً للتعامل مع هذه المشكلة الملحة والتي تسبب خسائر اقتصادية باهظة، بتقديم تقنية رخيصة وآمنة لمكافحة حشيشة الهالوك”.

مصر الأولى عالمياً في استيراد الفول

أكد الباحث أن مصر “أصبحت، مؤخراً، في صدارة دول العالم في استيراد الفول البلدي، وأن ذلك يرجع بصفة أساسية إلى انتشار حشيشة هالوك الفول بدرجة خطيرة في منطقة الدلتا وأراضي الاستصلاح الجديدة، والتي تسبب فقدان في محصول الفول البلدي قد يصل إلى 100 بالمئة في ظروف الإصابة الشديدة، وأنه على الرغم من اختبار عدد كبير من مبيدات الحشائش الكيميائية كوسائل لمكافحة الحشائش المتطفلة، إلا أنها لم تعط نتائجاً فعالة في المقاومة، علاوة على تكلفتها العالية وتأثيراتها السيئة على البيئة والإنسان مما يحد من استخدامها، ومن ثم كان الاهتمام بإنتاج مبيد حيوي للقضاء على الهالوك”.

شماريخ هالوك مصابة ومتعفنة نتيجة المعاملة بالمبيد الحيوي

تطبيقات الابتكار المستقبلية

أوضح البروفيسور ياسر أن “هذا المبيد الحيوي المبتكر يمكن أن يفيد مزارعي الفول البلدي ليس في مصر فقط بل في البلدان الأخرى التي يمثل فيها هالوك الفول مشكلة”، موضحاً أنه “يمكن استخدام التقنية ذاتها في إنتاج مبيدات حيوية أخرى لمكافحة الحشائش الأرضية أو حتى المسببات المرضية للنبات المحمولة في التربة”.

الصعوبات

أكد العالم المصري على أن أبرز الصعوبات التي واجهت ابتكاره هي مسألة “التمويل لعمل خط إنتاج للإنتاج على المستوى التجاري”، بالإضافة إلى “التمويل لتسجيل المبيد الحيوي”.

فكرة الابتكار

ينتمي الباحث ياسر شبانة صاحب الابتكار إلى المدرسة التطبيقية التي تهتم بمعالجة مشكلات وقضايا البيئة التي حلولها تخدم المجتمع، وبالتالي فهو يتناول في أبحاثه مشكلات حقيقية وملحة بهدف التوصل إلى حلول علمية لمعالجة هذه المشكلات وخدمة المجتمع والبيئة.

وقال لأريبيان بزنس إنه “من ضمن هذه المشاكل المستعصية مشكلة هالوك الفول التي قام بتسجيل طالب لعمل رسالة دكتوراه عليها، واستمر في العمل عليها بعد حصول الطالب على الدكتوراه حتى توصل إلى المنتج النهائي لمكافحة هالوك الفول”.

الطموح المستقبلي

يطمح الأستاذ الدكتور ياسر إلى “تسجيل المبيد الحيوي المبتكر وإنتاجه وتوزيعه في مصر والدول التي يمثل فيها هالوك الفول والبقوليات مشكلة كبرى”.

حقل فول معامل بالمبيد الحيوي المبتكر لاحظ خلوه من الهالوك ولاحظ أيضاً إنتاجيته من قرون الفول

مستقبل قطاع الزراعة

قال شبانة إنه “نظراً لأن هذا المبيد الحيوي سوف يمكن المزارع من التغلب على مشكلة هالوك الفول التي هي السبب الرئيسي في عزوف المزارعين عن زراعة الفول في مصر وأيضاً في بلاد أخرى كثيرة حول العالم؛ وذلك لأن بذور هالوك الفول تكمن بأعداد رهيبة في التربة حيث ينتج الشمراخ الواحد من حشيشة الهالوك المتطفلة من ربع إلى نصف مليون بذرة والتي تبقى حية في التربة لمدة تصل إلى 20 عاماً ولا تنبت إلا عند زراعة الفول (النبات العائل)، لذلك فمن المتوقع أن يزيد الإقبال مرة أخرى على زراعة الفول البلدي لتعود مصر مرة أخرى للاكتفاء الذاتي من الفول البلدي، مما سيدعم الاقتصاد القومي للبلاد؛ حيث سيوفر الكثير من العملة الصعبة التي تنفقها مصر في استيراد الفول حالياً”.

وأضاف “يعتبر حقل المكافحة الحيوية للحشائش باستخدام الفطريات المتخصصة صديقة البيئة مجالاً واعداً. وقد كان لأبحاث صاحب الابتكار أثر واضح على حقل المكافحة الحيوية على المستوى الدولي، خصوصاً أبحاثه على ورد النيل (ووتر هايسنث) التي كانت الأساس في البدء ببرنامج (إيمبكا) الدولي لمكافحة ورد النيل (إيكورنيا كراسيبس) في إفريقيا باستخدام المبيدات الحيوية (مايكوهيربسايدس) الذي اشتركت به أربع هيئات دولية هي كابي بيوساينس في المملكة المتحدة، والمركز الإفريقي لكابي بيوساينس في كينيا، والمعهد الدولي للزراعة الاستوائية (آى آى تى إيه) في جمهورية بينين، وهيئة المساعدات والتنمية الدوليةِ الدانماركية (دانيدا)، بالإضافة إلى أربعة معاهد بحثية في أربع دول إفريقية وأوروبية هي جامعة المنصورة في مصر، ومعهد بحوث وقاية النبات (بي بي آر آي) في جنوب إفريقيا، وقسم البحوث والخدمات الاختصاصية (دي آر إس إس) في زمبابوي، والمعهد الدانماركي للعلوم الزراعية (دي آي أيه إس)”.

وأكد على أنه “كان لأبحاثه على مدى أكثر من 25 عاماً في مجال المكافحة الحيوية لورد النيل باستخدام المبيدات الحيوية، أن لجأت إليه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لتنظيم ورشة عمل تدريبية عقدت في رحاب جامعة المنصورة في الفترة من 25-27 أغسطس/آب 2015 لتدريب باحثين من دول حوض النيل (مصر، السودان، إثيوبيا، كينيا، تنزانيا) على تقنيات استخدام المبيدات الحيوية في التخلص من ورد النيل الذي يصنف كأخطر حشيشة مائية على مستوى العالم”، كما تلقى دعوة خاصة من المعهد الدولي للزراعة الاستوائية IITA بدولة بينين بغرب أفريقيا لتدريب باحثين من تسعة دول إفريقية في ورشة العمل التي عقدت في بينين في الفترة من 8-10 يناير/كانون الثاني 2002 عن تقنيات المكافحة البيولوجية لورد النيل في القارة الأفريقية.

وقال إن “أبحاثه التي قام بها على الفطر (الفوموبسيس إس بي) في مختبرِ الدكتور راغافان شاروداتان في جامعة فلوريدا الأمريكية، أنتجت تسجيل اثنتان من براءات الاختراع في الولايات المتحدة. والآن يعتبر هذا الفطرِ أساساً لحل مشكلة حشيشة البالمر أمرنث المقاومة للمبيد الكيماوي الجليفوسات التي أصبحت مؤخراً مشكلة جسيمة في حقول القطنِ وفول الصويا في الجزء الجنوبي من الولايات المتحدة الأمريكية نظراً لفشل مقاومتها بالمبيدات الكيماوية”.

وأوضح أنه “كان لأبحاثه التي قام بها بجامعة بوردو في ولاية إنديانا الأمريكية دوراً رئيسياً في تطويرِ المبيد الحيوي الفطري (ميكروسفايروبسيس أمارانثي) لمقاومة الحشيشة الضارة (ووترهيمب) التي تشكل مشكلة خطيرة في النظم المحصولية للمنطقة الوسط غربية من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أدت إلى ابتكار تقنية جديدة لإنتاج لقاح فطري أكثر فتكاً في مكافحة الحشيشة، وأرخص في تكلفة الإنتاج، والتي يمكن أن تكون مفيدة أيضاً في إنتاج فطريات مقاومة حيوية أخرى على المستوى التجاري”.

وتمكن الباحث من تحسين ورفع كفاءة فطر المقاومة الحيوية في مكافحة الحشيشة المستهدفة وذلك بصياغته في مستحلب الزيت النباتي، وكانت هذه النتائج إضافة بارزة ومنفعة عظيمة إلى البرنامج البحثي للدكتور المضيف بجامعة بوردو (د. ستيفين هاليت)”.

وأوضح أن “النتائج التي حصلت عليها حين كنت مديراً لبرنامج المكافحة البيولوجية للحشائش بجامعة فلوريدا (2006-2009) كان لها مردوداً علمياً هائلاً، حيث أدت إلى تطوير نظام مبتكر لتطبيق المبيد الحيوي لحشائش السعد الأصفر والأرجواني (اثنان من أسوأ الأعشاب الضارة التي تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي في مصر والولايات المتحدة وأجزاء كثيرة أخرى من العالم) من خلال تنمية فطر المكافحة الحيوية على بقايا بعض النباتات التي استخدمت بعد تنمية الفطر عليها كغطاء (مالش) يفرد على مصاطب الطماطم لمنع نمو الحشائش وبخاصة حشائش السعد، كوسيلة مكافحة متكاملة حيث يعمل الملش العضوي (أورجانيك مالش) على حجب الضوء وكعائق ميكانيكي لنمو الحشائش وإذا نجحت الحشيشة في اختراقه، فإنها تحتك بفطر المكافحة الحيوية (المحمول على الملش) الذى يصيبها ويفتك بها قبل أن يشتد نموها، وهى طريقة مبتكرة لم تطبق من قبل ولاقت استحساناً فريداً من قبل الشركات الأمريكية الصغيرة التي بدأت بالفعل في تطبيقها بالتعاونِ مع جامعة فلوريدا“.

وأضاف أنه قام أيضاً بإجراء بحوثا متعددة التخصصات Interdisciplinary research مع باحثين من جامعات أمريكية وأوروبية، من خلال عددا من المشاريع البحثية الناجحة، فعلى سبيل المثال اشترك مع فريق بحثى من جامعة بدفوردشاير بالمملكة المتحدة وآخر من كلية الآثار بجامعة دمياط لدراسة إمكانية استخدام الزيوت النباتية في الصيانة الخضـراء لفطريات الأعفان التي تظهر على الآثار المصـرية واللوحات الزيتية الأثرية، وفى مشروع بحثى آخر قام بالتعاون مع فريق من كلية الطب جامعة المنصورة بدراسة تأثير المعادن الثقيلة في مياه الري الملوثة وعلاقتها بانتشار مرض سرطان الكبد في مصر ، ومؤخرا دراسة تأثير التغيرات المناخية على أمراض القمح والذرة وتوزيعها في مصر في المائة عام القادمة، وتطوير استراتيجيات التكيف للتخفيف من آثار تغير المناخ على أمراض القمح والذرة وإنتاج الغذاء في مصر من خلال مشروعين بحثيين بالتعاون مع فريق بحثى من جامعة هيرتفورد شاير بالمملكة المتحدة.

وختم قائلاً إن “أبحاثه في مجال المكافحة الحيوية لهالوك الفول (حشيشة لعينة تتطفل على جذور الفول وتنتج أعداداً هائلة من البذور تبقى حية في التربة لمدة 20 عاماً ولا تنبت إلا عند زراعة الفول فقط) قادت إلى تطوير خط إنتاج كامل بجامعة المنصورة لإنتاج مبيد حيوي محبب متخصص على هالوك الفول”.

جوائز الباحث ياسر شبانه

(1) جوائز دولية من جهات معتمدة

1. جائزة العلماء العرب المتميزين من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (برنامج الصندوق العربي للزمالات الجامعية – منح التميز الأكاديمي) بالكويت -Arab Fund Fellowships (2004).

2. زمالة ألكسندر فون هومبولد (AvH) الألمانية (1999).

3. جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان (1998) – الأردن.

4. جائزة عالمية IFS / KING BAUDOIUN AWARD من الهيئة الدولية للعلوم بالسويد لأحسن مشروع بحثي عن جدارة (Research of exceptional merit) ممول من تلك الهيئة (1993).

(2) جوائز الدولة المصرية:

1. جائزة الدولة للرواد في العلوم الزراعية (2023).

2. جائزة مصر للتميز الحكومي (فئة الابتكار والإبداع المؤسسي) (2020) من رئاسة مجلس الوزراء عن ابتكار مبيد حيوي لمكافحة الهالوك ضمن المراكز العشر الأوائل من بين عدد 64 ابتكار.

3. جائزة أحسن بحث تطبيقي في أسبوع القاهرة للمياه (20-24 أكتوبر 2019) – وسلم الجائزة وزير الري والموارد المائية.

4. جائزة الدولة التشجيعية (1998).

(3) جوائز محلية:

1. جائزة جامعة المنصورة لحوافز النشر العلمي لعام 2021

2. جائزة أفضل قسم علمي بجامعة المنصورة في مجال العلوم الأساسية وعلوم الحياة والهندسة لعام 2019

3. جائزة جامعة المنصورة لحوافز النشر العلمي 2018.

4. جائزة جامعة المنصورة التقديرية 2017.

5. جائزة أحسن بوستر (المركز الأول) – المؤتمر الدولي الخامس للعلوم البيئية والبيولوجية – شرم الشيخ (2016).

6. جائزة جامعة المنصورة لحوافز النشر العلمي لعام 2016.

7. جائزة جامعة المنصورة لحوافز النشر العلمي لعام 2015.

8. جائزة جامعة المنصورة لحوافز النشر العلمي لعام 2014.

9. جائزة جامعة المنصورة للإبداع العلمي في العلوم الأساسية 2012/2013.

10. جائزة جامعة المنصورة لحوافز النشر العلمي لعام 2010.

11. جائزة جامعة المنصورة للتفوق العلمي 2010/2011.

12. جائزة جامعة المنصورة التشجيعية 1997/1998.

التقدير العلمي وشهادات التقدير:

1. درع جامعة المنصورة 2023 وشهادة تقدير من الجامعة في عيد العلم الرابع عشر.

2. درع جامعة المنصورة 2022 وشهادة تقدير من الجامعة لحصوله على أعلى تمويل لمشروع بحثي في عيد العلم الـثالث عشر (20/9/2022).

3. درع التميز في النشاط العلمي من كلية الزراعة – جامعة المنصورة 2022.

4. درع كلية الزراعة – جامعة المنصورة 2022 في يوم الوفاء.

5. درع وشهادة تقدير من نائب رئيس جامعة المنصورة للمشاركة في تحكيم مقترحات المشروعات وأوراق السياسات في مبادرة شباب من أجل التنمية -منتدى التنمية البشرية- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 2022.

6. درع جامعة المنصورة 2021 وشهادة تقدير (في حفل مجلس الجامعة لتكريم الحاصلين على جوائز مصر للتميز الحكومي) 25/10/2021.

7. درع جامعة المنصورة 2021 وشهادة تقدير (عيد العلم الثاني عشر) – 12/7/2021.

8. درع جامعة المنصورة 2019 (عيد العلم الحادي عشر) – 2/7/2019.

9. درع جامعة المنصورة 2016 (عيد العلم التاسع) 4/5/2016.

10. درع جامعة المنصورة 2016 (مؤتمر براءات الاختراع).

11. درع جامعة المنصورة 2016) المؤتمر العلمي الأول لأبحاث وابتكارات الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.

12. درع جامعة المنصورة 2015 (مع شهادة تقدير لجائزة جامعة المنصورة للإبداع العلمي في العلوم الأساسية) (عيد العلم الثامن – 4/4/2015).

13. درع جامعة المنصورة 2012 (مع شهادة تقدير لجائزة جامعة المنصورة للتفوق العلمي) (عيد العلم السابع – 5/11/2012).

14. الإدراج في الموسوعة العالميةMarquis Who’s Who in the World® لأبرز العلماء في العالم لعام 2010.

15. الإدراج في الموسوعة العالمية Marquis Who’s Who in America® لأبرز العلماء في أمريكا لعام 2009.

16. الإدراج في الموسوعة العالمية Marquis Who’s Who in Science and Engineering® لأبرز العلماء في العلوم والهندسة لعام 2008.

17. صنف البحث المنشور في مجلة “Biological Control 54: 159-165” ضمن أعلى عشرة أبحاث تحمـيلاً Top 10 Most Downloaded Articles في هذه المجلة الأمريكية عن شهر يونيو/حزيران 2010.

18. صنف البحث المنشور في مجلة “Biological Control 32: 78-89” في الترتيب الثالث عشر ضمن أعلى 25 بحث تميزاً Top 25 Hottest Articles في هذه المجلة الأمريكية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2005.

19. درع جامعة المنصورة 1998.

د ياسر شبانه – أستاذ أمراض النبات – كلية الزراعة – جامعة المنصورة.

مستشار علمي للهيئة الدولية للعلوم (IFS) بالسويد (منذ 1998).

مدير برنامج المكافحة البيولوجية للحشائش بجامعة فلوريدا – الولايات المتحدة الأمريكية (2006-2009).

عضو بمجلس بحوث الزراعة والغذاء لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

عضو في اللجنة العلمية الدائمة للترقية للأساتذة والأساتذة المساعدين (وقاية نبات).

عضو في اللجنة الفنية لتقييم المشروعات المقدمة الى صندوق STDF.

مدير وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بجامعة المنصورة (منذ 2013).

مدير معمل أمراض البذور وزراعة الأنسجة – معمل معتمد طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025-2017 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية (2013-2017).

عضو في المجلس الأعلى لمراكز التميز البحثي بجامعة المنصورة منذ تأسيسه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.