عالم آثار مصري: نفسي تتحول الأهرامات من حديقة حيوان إلى متحف

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري الشهير، ان بعض المضايقات التي يتعرض لها السائحين في منطقة الأهرامات، من تحرشات أو ملاحقات من قبل العاملين هناك والبائعين، وعبر عن استيائه بجملة “نفسي تتحول الأهرامات من حديقة حيوان إلى متحف..”

وأعرب خلال لقاء إعلامي ببرنامج “آخر النهار”، عن أمله في تحويل الهرم إلى متحف، قائلاً: “نفسي الهرم يتحول من حديقة حيوان إلى متحف مفتوح يليق بمكانة مصر”، منتقدا بعض السلوكيات التي يتعرض لها السائح بالمنطقة.

وأضاف أن منطقة الأهرامات فيها الكثير من المظاهر التي يشتكي منها السائح المحلي والعالمي.

كما استشهد بالشبان الذين يعملون بتلك المنطقة جاذبين للسياح، قائلا: “لما تروح الأهرامات تلاقي اللي يهبشك، واللي عاوز يركبك الجمل والحصان، حاجة بشعة وطبعًا كل السياح بيشتكي منها”.

“لن تكرر الزيارة”

يشار إلى أن كلام عالم الآثار جاء بعدما قرأ تصريحاً لإحدى السائحات على موقع إلكتروني، قالت فيه إنها لن تكرر زيارتها إلى مصر مرة أخرى بسبب المضايقات والتحرش، وفق ما أوضح حواس نفسه.

وشدد على أهمية تدريس مادة السياحة لطلاب المدارس الابتدائية، حتى يعلموا مدى تأثيرها على كل منزل، مؤكداً ضرورة احترام السائح لأن السياحة مورد مهم للعملة الصعبة، وتصب في صالح الدخل القومي المصري، وفق قوله.