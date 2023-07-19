عاصفة ديون بـ 500 مليار دولار تهدد العالم بكارثة

أصدرت وكالة “بلومبيرج” الاقتصادية تقريراً متشائماً حذرت فيه من عاصفة ديون شركات بقيمة 500 مليار دولار تهدد بكارثة اقتصادية عالمية، يزداد احتمال وقوعها مع تزايد حالات الإفلاس ورفع سعر الفائدة عالمياً.

وسبق لصندوق النقد الدولي IMF أن حذر في التقرير السنوي لعام 2022 من تزايد الديون العالمية بما فيها ديون الشركات.

ووفقاً لقاعدة بيانات الديون العالمية التابعة لصندوق النقد الدولي في عام 2022، قفز إجمالي الاقتراض بنسبة 28% إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020. وشكل الاقتراض الحكومي حوالي نصف هذه الزيادة، والباقي من الشركات غير المالية والأسر.

وقال الصندوق إنه يجب على الدول التحرك الآن للحد من المخاطر المتزايدة من ضائقة الشركات، حيث يمكن أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة العالمية إلى ضائقة الشركات، وتشكل مشاكل أوسع لكثير من الاقتصادات في العالم.

ورفع صندوق النقد الدولي من وتيرة لهجته، حيث حذر تقرير نشر في 31 يناير/كانون الثاني 2023، في مدونة الصندوق “IMF Blog” من أن ديون الشركات ارتفعت بأكثر من 12 تريليون دولار في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال الوباء؛ حيث اقترضت الشركات لتقوية ميزانياتها العمومية وتجاوز الصدمة الاقتصادية. لكن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة وخدمة الديون الأكثر تكلفة تعمل على إجهاد ماليات الشركات، حتى مع انخفاض الدين العالمي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويمكن لهذا التراكم للمخاطر في قطاع الشركات ومضاعفة تكاليف التمويل حتى بالنسبة للمُصدرين الأكثر أماناً أن يشكل مشاكل خطيرة للعديد من الاقتصادات وأنظمتها المالية.

وذكر تقرير “بلومبيرج” أن التشديد المتعمد للسياسة النقدية من قِبل البنوك المركزية الذي بدأه بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي مسؤول جزئياً عن تصاعد موجة الضائقة.

فمع ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع، خفضت البنوك المركزية بشدة التدفق النقدي في النظام المالي لكبح النمو الاقتصادي، بينما يهدف هذا النهج إلى استعادة التوازن، فإنه يؤدي حتماً إلى فشل بعض الشركات، الطبيعة المتعمدة لهذا التشديد النقدي تميزه عن الدورات الاقتصادية الأخرى.

وبالفعل، وقعت كارثة على نطاق ضيق بسبب سياسات التشديد النقدي.

ففي مارس/آذار 2023، انهار بنك “سيليكون فالي” (بنك وادي السيليكون) الأمريكي متسبباً في خسائر لأسهم البنوك العالمية، وانتقلت الأزمة لأوروبا بإفلاس بنك كريدي سويس السويسري العريق.

وحدث الإفلاس بسبب إصرار البنك الفيدرالي الأمريكي على عملية رفع متوالية لسعر الفائدة، لمواجهة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الذي حدث جراء الدفعات النقدية التي قدمت للمواطنين الأمريكيين أثناء الجائحة خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي اتبعتها حزمة مشابهة قدمتها إدارة بايدن فور توليها السلطة رغم أن إغلاقات الجائحة كانت تنتهي، خلقت هذه الأموال موجة من الشراء تداخلت مع أزمات سلاسل التوريد وبطء عودة الإنتاج مع نهاية الإغلاقات ثم ارتفاع أسعار الطاقة، بسبب حرب أوكرانيا خلق كل ذلك موجة تضخمية كبيرة، خشيت معها إدارة بايدن أن تؤثر على الانتخابات النصفية للكونغرس.