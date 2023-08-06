ضربت عاصفة ثلجية في عز الصيف مناطق في ألمانيا، ودفعت السلطات بكاسحات ثلجية لتنظيف الشوارع، وشارك أكثر من 250 من عمال الطوارئ والمدينة والمتطوعين في عمليات التنظيف.

نشرت السلطات الألمانية يوم السبت كاسحات الثلج في مدينة رويتلينغن بجنوب غرب البلاد بعد أن غطت عاصفة بَرَد شديدة أجزاء من المدينة بلغت سماكتها أحياناً 30 سنتيمتراً.

وقال مسؤول في المدينة لوكالة فرانس برس إن “عاصفة محلية مصحوبة ببرد وأمطار غزيرة” اجتاحت منطقة وسط المدينة بعد ظهر ومساء الجمعة.

Schweres Unwetter trifft Reutlingen! ?️ Hagel & Starkregen führten zu Überflutungen & Schäden. Laub und 30 cm hoher Hagel setzten innerhalb weniger Minuten die Abflussschächte zu und Wasser strömte in Tiefgaragen, Keller und Wohngebäude. https://t.co/324East5A8 pic.twitter.com/NiE3vcIzwt — Stadt Reutlingen (@StadtReutlingen) August 4, 2023

وقالت فرقة الإطفاء إنه تم استدعاؤها أكثر من 120 مرة بسبب العاصفة المفاجئة.

وقال متحدث باسم مركز الاستجابة للطوارئ “كانت العمليات الأولى تخصّ أشخاصاً محبوسين في سياراتهم وغير قادرين على الحركة”.

ودفعت السلطات بكاسحات ثلجية لتنظيف الشوارع، وشارك أكثر من 250 من عمال الطوارئ والمدينة والمتطوعين في عمليات التنظيف.

وقال متحدث باسم المدينة إن حبات البرد وأوراق الشجر سدت نظام الصرف بالمدينة، ما أدى إلى حدوث فيضانات في مواقف السيارات تحت الأرض والأقبية والمباني السكنية.