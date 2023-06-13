قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إن البلاد تتعرض على مدار اليوم الثلاثاء لأتربة ورمال مثارة نتيجة رياح جنوبية نشطة تصل إلى حد العاصفة وحذرت المواطنين وقائدي المركبات ونصحتهم بمجموعة تعليمات.

وأوضحت الهيئة أن ذروة الاضطرابات الجوية ستكون في وقت الظهيرة على كل من شمال الصعيد (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج -قنا)، والمدن المطلة على خليج السويس، ومحافظة البحر الأحمر، والصحراء الغربية.

وأكدت أن نشاط الرياح يؤدي إلى تدهور كبير في الرؤية الأفقية على الطرق بسبب الرمال المثارة.

نصائح

قدمت هيئة الأرصاد مجموعة نصائح للمواطنين قائلة “تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير عادة، نتيجة الرمال المثارة الناتجة عن الرياح الهابطة من السحاب الرعدية أو المنخفضات الحرارية والتدرج الكبير في الضغط الجوي”.

وبالتالي لابد من وضع الكمامة على الأنف والفم وإذا لم يكن لديك كمامة في هذا الوقت ضع منديل علي أنفك وفمك أو أي قطعة من القماش ومن الأفضل أن تبللها قليلا، واحمي عينيك قدر الإمكان.

وطالبت الأرصاد من المواطنين خلال العاصفة الترابية محاولة اللجوء إلى أي مكان والاحتماء من الأتربة ومن سرعات الرياح العالية.

قائدو المركبات

شددت الأرصاد على ضرورة تجنب القيادة أثناء انخفاض الرؤية الناتجة عن الرمال أو خلالها. ولكن إذا واجهت عاصفة ترابية، فتحقق على الفور من حركة المرور حول مركبتك (من الأمام والخلف والجانب) وابدأ في تهدئة السرعة.

وطالبت بالانسحاب من الطريق بأمان ولا تنتظر حتى تدهور الرؤية الأفقية ويؤدي ذلك إلى صعوبة الانسحاب وافعل هذا سريعاً، واخرج من الطريق السريع، ولا تقف في أي حارة من حارات الطرق وانتظر حتى تتحسن الرؤية.

وقالت إنه يجب أن يكون سائقو المركبات على دراية خاصة بالظروف الجوية المتغيرة والسفر بسرعات منخفضة.

وتكون العواصف الترابية مخيفة، ولكنها عادة ما تمر بسرعة إلى حد ما ويمكنك العودة إلى طريقك مرة أخرى.