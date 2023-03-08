عارف نقفي يخسر طعناً بقرار تسليمه إلى أمريكا

خسر عارف نقفي، مؤسس مجموعة أبراج التي كانت في يوم من الأيام أكبر صندوق للأسهم الخاصة في الشرق الأوسط، محاولته للطعن في قرار المملكة المتحدة بتسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم الاحتيال وغسيل الأموال، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

ورفض قاض في لندن الإذن باستئناف حكم 2021 الذي قال إنه يجب إرساله إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية. وطلب نقفي مراجعة القرار بناءً على أدلة جديدة تسلط الضوء على تدهور أوضاع السجون في الولايات المتحدة.

وقال القاضي جوناثان سويفت اليوم الأربعاء إن السجن الذي سيُعتقل فيه لديه إجراءات كافية لإدارة الصحة العقلية لنقفي، ولم تتغير الظروف بشكل جوهري منذ صدور الأمر بتسليمه.

ويواجه نقفي تهماً في الولايات المتحدة لإخفاء أزمة سيولة في شركته، بينما كان يسرق مئات الملايين من الدولارات لعائلته. ونفى نقفي الباكستاني المولد الاتهامات باستمرار. وقال محاميه في جلسة استماع سابقة إن لديه “قناعة لا تتزعزع بأنه بريء تماماً من هذه المزاعم”.

وعلى الرغم من الحكم، فمن غير المرجح أن يتوجه نقفي المولود في باكستان إلى الولايات المتحدة في أي وقت قريب حيث لا يزال أمامه سبل الاستئناف مفتوحة.

ويواجه نقفي ما يصل إلى 30 عاماً في السجن في الولايات المتحدة.

ولم يرد محام يمثل نقفي على الفور على طلب للتعليق.

مسيرة صعود أبراج كابيتال

وبدأت مسيرة صعود شركة “أبراج كابيتال” في عام 2002 مع تولي عارف نقفي زمام الأمور في الشركة، ليخطو بها خطوات قوية، ولتقفز قيمة أصول الشركة من 60 مليون دولار فقط إلى نحو 13.6 مليار دولار وتتنوع استثماراتها في أنحاء العالم في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا.

واستمرت الأمور على هذه الوتيرة مع ازدياد ثقة المستثمرين فيها عاماً تلو الآخر، إلى أن جاءت بداية العام 2019، حين نشب خلاف بين المجموعة و4 من مساهميها بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية، يركز على الأسواق الناشئة.

وتمثلت الخطوة التي فجرت الأزمة حين قامت مؤسستا بيل وميليندا غيتس، المملوكة لرجل الأعمال المعروف بيل غيتس، والتمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ومجموعتا سي دي سي البريطانية، وبروباركو الفرنسية، بتكليف شركة للاستشارات المتخصصة في المحاسبة القضائية للتحقق من سوء استخدام التمويلات في صندوق أبراج للرعاية الصحية، والبالغ قيمته مليار دولار، حيث اتهمت تلك المؤسسات “أبراج” بالتباطؤ في استثمار 545 مليون دولار تم تحويلها للصندوق في أبريل 2016 لبناء مستشفيات في عدد من الدول.

محاولة احتواء الصراع

وكانت الصدمة حين أعلنت “أبراج” عن تعيين شركة “ديلويت” لفحص أعمالها، لتفجر “ديلويت” مفاجأة، حين أكدت أن نتائج الفحص أظهرت أن هناك عجزاً نقدياً أجبر “أبراج” على خلط أموال المستثمرين بأموالها الخاصة. وتلا ذلك توالي المشاكل، حيث اجتمعت “أبراج” في مطلع حزيران / يونيو 2018 مع دائنيها لتجميد ديون الشركة، ولتسهيل عملية بيع “أبراج لإدارة الاستثمارات”، إلا أن بعض الدائنين رفضوا تجميد الديون المقترحة، واتخذوا إجراءات قضائية في الخارج للمطالبة بتصفية الشركة بعد تخلفها عن سداد التزاماتها للدائنين، ما جعل “أبراج” تطلب إجراء تصفية مؤقتة تتيح لها إعادة هيكلة الديون تحت إشراف المحكمة، ولتتوالى العروض لشراء أنشطة مجموعة “أبراج كابيتال”.

وفي محاولة أخيرة لاحتواء الصراع مع الدائنين، قررت “أبراج كابيتال” إخراج عارف نفقي، مؤسس المجموعة، من الإدارة التنفيذية، لكن الأحداث تسارعت بشكل لافت، ثم توالت الصدمات مع إعلان “أبراج” التخارج من بعض الاستثمارات، وتعليق استثمارات جديدة، وتأجيل طرح بعض المستشفيات التي تملكها في شمال إفريقيا للبيع، ثم إعادة 3 مليارات دولار إلى المستثمرين في صندوق الاستحواذ العالمي الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار، بعد إلغائه، بحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”، بالإضافة لتسريح عدد كبير من الموظفين بنسبة قاربت 15% من القوى العاملة في الشركة.