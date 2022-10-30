عادل إمام ينفي بصوته شائعات موته

نفى الفنان الكبير عادل إمام مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” الذي يبث على قناة “إم بي سي مصر” الفضائية شائعات موته والتي ضجت بها مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة، وبكي على الهواء وقال “مستعجلين على موتي ليه”.

كما تم نشر تسجيل صوتي للفنان عادل إمام، نفى فيه تلك الشائعة قائلًا: “كويس الواحد بيقرا نعيه وهو كويس، هرد على إيه، مش أول مرة كذا مرة اتقالت الحكاية دي وأنا مابردش على الحاجات دي، مافيش حاجة أنا قاعد في بيتي وعندي عزبة قاعد فيها مع أولادي وأحفادي ومبسوط يعني الحمد لله، وأصدقائي بيجولي لغاية عندي يقعدوا معايا وننبسط وبيبقوا فرحانين بيا وأنا فرحان بيهم”.

ونفى مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الدكتور أشرف زكي الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي حول وفاة الفنان الكبير عادل إمام، ووصف زكي تلك الأنباء بالكذب.

وتزامن انتشار شائعة وفاة عادل إمام مع حضور ابنه المخرج رامي إمام في عزاء المحامي فريد الديب في دار مناسبات عمر مكرم في التحرير.

وتأتي تلك الأخبار بعد شائعة أخرى طالت عادل إمام في أيلول / سبتمبر الماضي، حول إصابته بمرض ألزهايمر، ونفى شقيقه المنتج عصام إمام، كل الشائعات حول تدهور صحة الزعيم، مؤكداً أن الزعيم بخير.

وأبدى عصام إمام غضبه ممن يتكلم عن صحة شقيقه عادل إمام دون أن يتأكد من تلك الأخبار، واصفاً تلك الأقاويل بالشائعات.

وأكد عصام إمام أن فريق عمل فيلم “الواد وأبوه” الذى يشارك الزعيم فى بطولته أمام ابنه محمد عادل إمام، يعاين أماكن التصوير قبل بدئه.

وبين الحين والآخر تظهر العديد من الشائعات حول وفاة الفنان الكبير عادل إمام، ويعتبر الزعيم أكثر فنان تعرض لشائعات خصوصا شائعة الوفاة.

وانتشرت العديد من الشائعات المتعلقة بصحة الزعيم بصل وصلت إلى حد وفاته، وهو ما كان ينفيه شقيقه عصام إمام ونجلا الزعيم محمد إمام ورامي إمام، لافتين أن ما يتردد من شائعة يشعرهم بالحزن والضيق.

شائعة آخرى ارتبطت بالزعيم خلال السنوات الماضية، وهي شائعة اعتزاله الفن لعدم قدرته على العمل، وهو ما كان ينفيه بنفسه من خلال ظهوره فى العديد من الأعمال الدرامية والتى نالت إعجاب المتابعين، حيث كانت تعرض في شهر رمضان.

حيث قدم عادل إمام خلال السنوات الماضية العديد من الأعمال مثل : فرقة ناجي عطا الله، العراف، صاحب السعادة، أستاذ ورئيس قسم، مأمون وشركاه، عفاريت عدلى علام، عوالم خفية، فلانتينو.

كما انتشرت أثناء أزمة كورونا شائعة حول إصابة عادل إمام بالفيروس، وأعرب المنتج عصام إمام، حينها عن استيائه من انتشار الشائعة قائلا: «إنفلونزا يا جماعة!.. ليه نحولها لكده ونلاقي كلام غير صحيح عن أن حالته حرجة ومستشفيات؟».

وتابع: «الراجل أسعد الناس خمسين سنة”، معبرًا عن استيائه مما يُنشر من أخبار كاذبة تؤذي أولاده وأحفاده، على مواقع التواصل الاجتماعي، الحمد لله اتطمنوا هو تمام التمام”.

شائعة أخرى ارتبطت بعادل إمام، وذلك في الثمانينيات أثناء عرض مسرحيته الواد سيد الشغال، لتتردد شائعات حول مفاوضاته مع الحكومة لسداد ديون مصر.

بل إن البعض ربط الشائعة بشائعة أخرى، وهي وضع صورة عادل إمام على الجنيه المصري مقابل تسديده لديون مصر، وهذا ما علق عليه الزعيم في ما بعد، بضحكات عالية للغاية وقت انطلاق الشائعة.