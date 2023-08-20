مويضي المطيري by مويضي المطيري

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توضيح عاجل من حساب المواطن بموعد أهلية سبتمبر “الدفعة الأخيرة”

مويضي المطيري by مويضي المطيري

كشف حساب المواطن عن آلية إعلان الأهلية للمستفيدين للدفعة 70 – شهر سبتمبر، عقب تكرار استفسارات المستفيدين عبر منصة الحساب الرسمية.

وتتزايد الاستفسارات خاصة و أن هذه هي الدفعة التي حددها التوجيه الملكي القاضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، التي ينتظر بعدها صدور أي قرار أو توجيهات بشأن تمديدها .



وردًا على استفسار حول موعد إعلان الأهلية للشهر القادم، قالت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها في موقع “إكس” (تويتر سابقًا): “سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج”.

وأضافت: “وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)”.



وردًا على استفسار آخر حول موعد الأهلية لمولود جديد تمت إضافته قبل أسبوعين، قالت “خدمة المستفيدين”، إنه في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ “10 اغسطس” سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر “سبتمبر”.

شرط التسجيل في حساب المواطن

وكشف حساب المواطن في إفادة سابقة عن شرط أساسي للتسجيل في البرنامج، للراغبين في الاستقلال عن أسرهم.



وأجابت “خدمة المستفيدين”: “لاستكمال عملية التسجيل لابد من توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وفي حال عدم توفرها يتم اضافتك كتابع في حساب رب الأسرة” بحسب ما نشره موقع”تواصل”.

وصدر مؤخرًا توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.

مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

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