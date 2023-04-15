عاجل:أنباء عن احتراق طائرة سعودية في مطار الخرطوم بعد اشتباكات عنيفة بتمرد عسكري

أشارت أنباء أولية عن احتراق طائرات في مطار الخرطوم بقذائف أر بي جي، يعتقد أن طائرة بينها هي طائرة للخطوط السعودية من نوع ايرباص A330-300، ونقلت وسائل إعلام سودانية، إن حركة الطيران في مطار الخرطوم الدولي “توقفت”، اليوم السبت، بسبب اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها مقاتلات جوية في نزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

ولم يرد مكتب شركة طيران سعودية في الخرطوم على اتصال هاتفي في محاولة أريبيان بزنس التحقق من سلامة طائراتها في مطار الخرطوم.

During the ongoing military coup in Sudan, two aircraft are known to have been badly damaged or destroyed while parked at Khartoum Intl Airport (HSSS), Sudan. A Saudi Airbus A330-300 and a SkyUp Boeing 737-800. Additional aircraft may be affected as well. Ongoing story… pic.twitter.com/gqDZXJn1XH — JACDEC (@JacdecNew) April 15, 2023

ونقل عن مصدر في مطار الخرطوم، تأكيده أن حركة الطيران في المطار توقفت بشكل نهائي كذلك الحال مع انقطاع البث التلفزيون وقصف مباني التلفزيون في أم درمان.

BREAKING: Planes on fire at Khartoum airport after coup attempt in Sudan pic.twitter.com/aWdyMv23xs — BNO News (@BNONews) April 15, 2023

اندلعت اشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم بين قوات من الجيش وعناصر من الدعم السريع ونقلت أنباء عن نيران أصابت المطار فيما قطعت الجسور، ووجهت قوات الدعم السريع أصابع الاتهام إلى القوات المسلحة. فقد اتهمت في بيان، الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا بالخرطوم، مستعملاً كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

الاشتباكات تتواصل في الخرطوم، وسط انتشار أمني، وسماع أصوات إطلاق نار كثيف جنوب وشمال ووسط الخرطوم، لاسيما في محيط القصر الرئاسي، فضلا عن تأهب أمني وتحركات عسكرية في محيط وداخل مطار العاصمة. يذكر أن هذه الاشتباكات اندلعت اليوم على الرغم من تأكيد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع أيضا محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي أمس، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع بحسب قناة العربية.